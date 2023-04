Portugueses avaliam última década do SNS

A visão dos portugueses sobre a evolução dos cuidados de saúde em Portugal foi, este ano, a questão adicional incluída no Índice de Saúde Sustentável que anualmente avalia, de forma quantitativa, cinco vetores relacionados com o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Acessibilidade, despesa, evolução da dívida, atividade e qualidade são as vertentes analisadas pelo estudo, desenvolvido pela Nova Information Management School (Nova-IMS), em parceria com a empresa de biofarmacêutica AbbVie.

Olhar para a saúde em Portugal, do ponto de vista da sua sustentabilidade, e aferir se os recursos colocados no âmbito do SNS representam um custo ou um investimento, é o principal objetivo do projeto, que nasceu em 2015. As conclusões do trabalho, cujos dados reportam a 2022, serão apresentadas durante a 11.ª Conferência Sustentabilidade em Saúde, promovida pela AbbVie, que conta com o Diário de Notícias e a TSF como media partners, e que decorre amanhã no Centro Cultural de Belém (CCB).

Sem avançar muito sobre os resultados do índice, Fernando Bastos, diretor de Comunicação Externa da AbbVie, revela ao DN que a avaliação dos portugueses em relação à evolução do SNS "está dentro das expectativas", porque, acrescenta, "todos reconhecem a sua importância e o contributo para o desenvolvimento da nossa democracia". A questão, de caráter qualitativo, questionava os inquiridos sobre o passado e o futuro do SNS e foi escolhida para integrar o estudo deste ano "pela sua pertinência no momento em que foi nomeada uma Direção Executiva para fazer a gestão do SNS", explica. Para o responsável de Comunicação da AbbVie, este é um caminho que demonstra que o Estado "reconhece a necessidade de olhar de forma mais aprofundada para a situação do SNS".

Fernando Araújo, diretor executivo do SNS, fará a abertura da conferência de amanhã, numa intervenção que abordará precisamente o futuro do Serviço Nacional de Saúde, a que se seguirá a apresentação do Índice de Saúde Sustentável pelo coordenador do projeto, Pedro Simões Coelho, presidente do Conselho Científico e professor catedrático da Nova-IMS.

A finalizar a manhã de debate, a mesa-redonda, na qual também participará o responsável pelo estudo, abordará igualmente o tema do futuro do SNS e contará com a participação de um conjunto de especialistas. Entre eles contar-se-ão António Lacerda Sales, deputado do Partido Socialista e ex-secretário de Estado da Saúde; António Maló de Abreu, deputado do Partido Social-Democrata e médico dentista; Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH); e João Almeida Lopes, presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA). O encerramento da conferência será feito pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Ouvir a população para responder

aos desafios

A auscultação que a cada ano é feita pelo Índice de Saúde Sustentável permite conhecer de perto o sentimento dos utentes do SNS quanto a questões do dia a dia, como a acessibilidade, os custos ou a qualidade dos serviços prestados. Para Fernando Bastos, "importa ouvir os portugueses porque são eles quem melhor conhece a realidade do SNS no dia a dia".

O responsável de Comunicação externa da AbbVie acredita que é fundamental que o SNS consiga adaptar-se às novas realidades e exigências da sociedade, dando a resposta adequada, não só às questões operacionais diárias do sistema, mas também, e principalmente, a novos desafios, como o crescente envelhecimento da população, ou questões económicas e sociais que afetam as franjas mais desfavorecidas. "Sabemos que é preciso mudar e modernizar o SNS, e parece-nos que estamos num momento decisivo", salienta.

Mas, além de ouvir os portugueses, o estudo da Nova-IMS tem, na perspetiva de Fernando Bastos, "um grande impacto na opinião pública, apresentando-se como uma ferramenta importante também para os decisores". Por outro lado, explica, oferece diversos indicadores sobre o estado do SNS, o investimento e o retorno que tem para a economia, o que é muito importante na tomada de decisões.

"Sabemos hoje que a despesa que o SNS tem não é, na realidade, um custo, mas um investimento económico e na sociedade", reforça, acrescentando que acredita que este estudo contribui todos os anos para "decisões que possam ser tomadas de forma mais sustentada, baseadas em evidências e não apenas em perceções".

Saúde mental com mais atenção

no pós-pandemia

Olhando para as principais conclusões do Índice de Saúde Sustentável apresentado o ano passado, uma das que Pedro Simões Coelho considerou das "mais curiosas" foi o reforço da importância da saúde mental na perspetiva dos utentes do SNS. Pela primeira vez, as patologias ligadas à saúde mental surgiram entre as três primeiras doenças que mais preocupam a população, imediatamente atrás das doenças oncológicas e das cardiovasculares.

Em edições anteriores do estudo, esta temática não tinha grande destaque, mas, em 2022, preocupava cerca de 25% dos portugueses. A razão, explicava na altura o professor da Nova-IMS, "foi fruto da pandemia". Os confinamentos e a redução drástica do convívio social, a par de preocupações pela saúde e bem-estar, ou com as dificuldades económicas agravadas pela covid-19, motivaram uma maior atenção a estas patologias.

Uma maior aposta na prevenção e na investigação científica que conduz ao desenvolvimento de terapêuticas inovadoras foram, já durante o debate na 10.ª Conferência Sustentabilidade e Saúde, os calcanhares de Aquiles detetados pelos participantes na mesa-redonda que debateu a importância da inovação para o futuro do SNS. A utilização de incentivos como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para reforçar o investimento nestas áreas da saúde foi uma das oportunidades identificadas pelos intervenientes no debate.

A verdade é que, a este nível, pouco se viu, para já, mas a expectativa mantém-se. Um ano volvido, e com a pandemia finalmente controlada, está criado um cenário de maior estabilidade para uma avaliação de necessidades e uma definição de estratégias que, como referia Fernando Bastos, permita à nova gestão do SNS iniciar uma renovação tão necessária.

Apesar da instabilidade provocada pela covid-19, o Índice de Saúde Sustentável concluiu, na sua edição de 2021 - momento em que foi feito o balanço do primeiro ano da pandemia -, que mais de dois terços dos portugueses reconheceram o esforço do SNS e a sua resposta eficaz na gestão desta crise de saúde pública. Para o coordenador do estudo, continua a ser clara a confiança dos cidadãos no SNS, um sentimento que tem vindo a ser demonstrado ao longo das oito edições do índice. "Os portugueses confiam no SNS e acreditam que ajuda a resolver os seus problemas de saúde, não obstante as melhorias identificadas como essenciais."

Amanhã será o momento de confirmar se este sentimento se mantém e quais as perspetivas dos cidadãos para o futuro. Recorde-se que a conferência será transmitida em direto no site do Diário de Notícias, a partir das 9.00 horas.