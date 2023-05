Portugal terá reforços da Finlândia e Eslovénia

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro anunciou, esta terça-feira, que Portugal vai acolher 65 bombeiros da Finlândia e da Eslovénia, que ficarão "pré posicionados" em prevenção durante aquela que se espera vir a ser "a fase crítica" dos fogos florestais.

Serão ao todo "65 elementos que provirão da Finlândia e da Eslovénia e que serão pré posicionados em Portugal entre o dia 15 de Agosto e o dia 15 de Setembro", afirmou o ministros, precisando que a função destes elementos será "reforçar as capacidades técnicas em cenários de grande complexidade, como é o cenário dos incêndios florestais".

O dispositivo nacional terá duas aeronaves, posicionadas em Castelo Branco, que funcionam em articulação com o Centro Europeu de Coordenação da Resposta de Emergência. A mobilização para um teatro de operações noutro país será custeada pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

"A União Europeia comprometeu-se a financiar até 75% do valor, que andará - com a comparticipação nacional - muito próximo dos 2,5 milhões de euros, sendo que a comparticipação da União Europeia irá até 2 milhões de euros".

O ministro afirmou que Portugal terá prioridade sobre a utilização dos meios, sendo que "quer os terrestres, quer os aéreos pré-posicionados", serão mobilizados, em caso de necessidade, "para um teatro de operações o mais próximo possível do território português".

Neste caso, segundo o ministro, "estamos a falar da Península Ibérica em determinadas circunstâncias, se tal se justificar necessário, até ao território francês".

O ministro da Administração Interna falava, em Bruxelas, no Centro Europeu de Coordenação da Resposta de Emergência, no dia em que a Comissão Europeia anunciou a duplicação dos meios aéreos do mecanismos europeu, para um total de 28 e pela primeira vez fará o reposicionamento de meios terrestres no sul da europa.

Bruxelas revelou que a frota de combate a incêndios para 2023, que é constituída por uma reserva de 24 aviões e 4 helicópteros provenientes de 10 Estados-Membros, incluindo aviões de médio porte provenientes da Croácia, França, Grécia, Itália e Espanha.

Chipre, Alemanha, Grécia, Itália, Portugal e Suécia vão disponibilizar aviões ligeiros. A frota também contará com helicópteros da República Checa e França.

Além disto, a Comissão revelou que outros 11 países - Áustria, Bulgária, Finlândia, França, Alemanha, Letónia, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia - vão colocar cerca de 450 bombeiros disponíveis para serem posicionados antecipadamente em França, Grécia e Portugal.

Comissão Europeia anunciou também a criação de uma Equipa de Apoio a Incêndios Florestais do Centro de Coordenação de Resposta a Emergências, que permitirá o acompanhamento e a análise "quase em tempo real" da situação de incêndios florestais. Esta equipa será acionada em meados de junho a até à segunda quinzena de setembro.