Portugal tem 34% da população com uma dose da vacina e 16% com a vacinação completa

Portugal vacinou 3 526 688 pessoas com a primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que representa 34% da população. Com a vacinação completa são já 1 654 555 pessoas, ou seja 16%, indica o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira (25 de maio).

Na última semana, 300 628 pessoas foram inoculadas com a primeira dose de uma vacina contra a infeção por SARS-CoV-2 e 216 283 completaram a vacinação.

O relatório da DGS, referente a dados até 23 de maio indica que o país já recebeu 5 728 470 doses de vacina desde que o processo de vacinação começou (a 27 de dezembro de 2020), sendo que 5 126 418 já foram distribuídas.

Até domingo, 90% das pessoas com 80 anos ou mais completaram a vacinação (607 257), enquanto que 96% (646 721) receberam a primeira dose de uma vacina contra a covid-19.

No grupo de pessoas que têm entre os 65 e os 79 anos a inoculação completa corresponde a 30% (473 148), sendo que 1 471 719 pessoas receberam uma dose, ou seja 92%.

Na faixa etária entre os 50 e 64 anos, 13% (285 780) já receberam as duas doses da vacina e 44% (941 130) tomaram a primeira dose.

A DGS indica ainda que 8% das pessoas que têm entre os 25 e os 49 anos (268 018) já têm a vacinação completa e 13% (429 980) foram imunizadas com uma dose.

Relatório refere que 20 064 dos jovens entre os 18 e os 24 anos receberam as duas doses (3%) e 36 247 tomaram uma dose (5%).

O processo de vacinação é liderado pelo Norte, a região com mais pessoas inoculadas, são, no total, 1 756 275 - 34% com a primeira dose e 15% com as duas -, o que representa mais 179 662 na última semana.

Surge depois Lisboa e Vale do Tejo, que tem 1 705 909 pessoas imunizadas com uma vacina contra a covid-19 - 32% com uma dose e 14% com duas. São mais 178 699 pessoas vacinadas.

Já a região Centro tem 983 974 vacinados - 40% com uma dose e 21% com duas -, mais 86 037 na última semana. O Alentejo regista 292 725 pessoas inoculadas - 41% com uma dose e 21% com duas, mais 25 288 na última semana.

O Algarve tem 199 146 pessoas vacinadas, sendo que 31% com uma dose e 15% com duas, ou seja mais 22 750 na última semana.

Nas regiões autónomas, a Madeira tem 132 162 vacinados - 36% com uma dose e 16% com duas, mais 9936 na última semana, e os Açores regista 107 112 pessoas inoculadas - 32% com uma dose e 12% com duas, mais 14 254 na última semana.