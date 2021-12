Menos 5965 nascimentos até outubro face ao ano anterior

Natalidade no 1.º semestre foi a mais baixa de há mais de 30 anos

Portugal registou menos 5.965 nados-vivos entre janeiro e outubro, face ao mesmo período do ano anterior, agravando o saldo natural da população, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em outubro de 2021, registaram-se 6.761 nados-vivos, correspondendo a uma redução de 8,4% relativamente ao mesmo mês de 2020.

O número total de nados-vivos registados de janeiro a outubro de 2021 foi 65.596, "inferior ao verificado no mesmo período de 2019 e de 2020, respetivamente, menos 7.207 e menos 5.965 nados-vivos", refere o INE ao divulgar as estatísticas vitais.

"No mês de outubro de 2021, o saldo natural foi -2.603, agravando-se relativamente ao do mês homólogo de 2020, quando registou o valor de -2.485", lê-se na nota divulgada pelo INE.

O saldo natural acumulado até outubro de 2021 foi de -37.596, agravado relativamente ao observado no mesmo período de 2019 (-20.062) e de 2020 (-27.597).

Em novembro, morreram 10.352 pessoas, mais 964 do que em outubro e menos 1.137 (-9,9%) do que em novembro do ano passado.

O número de óbitos por covid-19 aumentou para 296, mais 113 relativamente a outubro de 2021, "representando 2,9% do total " de mortes.

Entre janeiro e novembro, morreram 113.653 pessoas, número superior ao verificado em 2019 e 2020, respetivamente, em 11.378 e 2.970 óbitos.

Segundo o INE, em outubro realizaram-se 3.276 casamentos, o que representa um aumento de 28% (+716 casamentos) relativamente ao mesmo mês de 2020.

De janeiro a outubro de 2021, celebraram-se 25.257 casamentos, mais 9.079 do que no período homólogo de 2020 e menos 4.434 face ao mesmo período de 2019.