Novo máximo: há 904 doentes em unidades de cuidados intensivos

Portugal confirmou, nas últimas 24 horas, 6916 novos novos casos de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira (5 de fevereiro). Os dados atualizados mostram que morreram mais 258 pessoas devido à infeção pelo novo coronavírus. O que representa um aumento de mais 33 óbitos em relação a quinta-feira.

No total, desde o início da pandemia (em março), Portugal registou 755 774 diagnósticos de covid-19 e 13 740 óbitos, diz o relatório da DGS no dia em que se ficou a saber que existe mais uma vacina pronta para ter a aprovação das entidades reguladoras do medicamento.

O relatório da DGS revela também que há menos 4 684 casos ativos, num universo de 154 758. Os recuperados nas últimas 24 horas são mais 11 342.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os internamentos cifram-se agora em 6 412, o que representa menos 84 pessoas hospitalizadas. Mas ao invés de quinta-feira, em que houve menos pessoas em cuidados intensivos, esta sexta-feira o número volta a subir e são mais 41 pessoas em estado crítico, entre 904 na mesma situação - número máximo até ao momento.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais penalizada pela covid-19, com 5491 novos caos de infeção e mais 142 mortos. A região norte é a segunda mais atingida pela doença, mas ainda assim com muito menos óbitos, aqui registaram-se 4 734 novos casos, mas apenas 39 mortos. No centro, há 2433 novos casos e 42 mortos.

A nova vacina é uma fórmula desenvolvida pela Johnson & Johnson que já pediu às autoridades sanitárias dos EUA autorização da sua vacina contra a covid-19.

A vacina, que revelou nos ensaios clínicos níveis de eficácia inferiores aos das desenvolvidas pela Pfizer e Moderna, será avaliada pela Administração para a Alimentação e Medicamentos (FDA, na sigla inglesa) e por avaliadores independentes ao serviço das autoridades, podendo tornar-se na terceira vacina em utilização nos EUA e a primeira de dose única, no país com mais casos registados de covid-19, quase 26,6 milhões.

De acordo com a empresa, em breve será apresentado um pedido semelhante junto dos reguladores europeus.

Terceira semana de janeiro foi a que teve mais mortes desde o início da pandemia

Também esta sexta-feira foram revelados dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a mortalidade, sendo notório o impacto da crise sanitária. Os números indicam que ​a ​​​​​terceira semana de janeiro deste ano foi a que registou mais mortes em Portugal desde o início da pandemia. Neste período o INE contabilizou 898 óbitos nesse período.

Mais de 75% das mortes em Portugal entre 11 e 24 de janeiro foram de pessoas com mais de 75 anos, indica o INE no boletim sobre mortalidade, em que se refere que 24,3% das 4530 mortes da segunda semana e 34,6% das 4898 verificadas na terceira semana de janeiro (18 a 24) foram atribuídas à covid-19.

O maior excesso de mortalidade verificou-se entre pessoas com 90 anos ou mais, com um aumento de 87,9% em relação à média para o mesmo período calculada com base nos últimos cinco anos.

Na terceira semana houve um excesso de mortalidade (face à média para o mesmo período dos últimos cinco anos) de 70,9%, enquanto na segunda semana esse excesso foi de 60,9%. Desse acréscimo do número de mortes em relação à média, 64,4 % na segunda semana e 83,3% na terceira semana foram atribuídas à covid-19.

Já a nível mundial, a atualização da pandemia aponta para que tenham ocorrido 16 136 mortes nas últimas 24 horas, enquanto o número de novos casos de infeção se situou nos 511 406.

Os dados do balanço diário da agência AFP representam um aumento face aos valores relativos a quarta-feira (e divulgados na quinta-feira pela agência noticiosa francesa), dia em que foram recenseados 15 331 mortos e 501 061 casos de covid-19 em todo o mundo.

No total, e desde que o novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi identificado na China em dezembro de 2019, a doença covid-19 já provocou pelo menos 2 285 334 mortes entre os mais de 104 848 470 casos de infeção oficialmente diagnosticados em todo o mundo.