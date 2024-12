Portugal "periférico" sai mais protegido de ataques informáticos graves

Número de casos de sequestros a redes de computadores estabilizou no país no primeiro semestre do ano, o que contrasta com um aumento de 43% a nível mundial, quando comparado com os últimos seis meses de 2022. Especialista refere ao DN que, mais do que maior preparação, é o desinteresse por parte dos hackers que nos vai valendo.