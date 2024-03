"Portugal não terá nesta década problemas de disponibilidades de água para consumo humano"

O papel vital da água e a necessidade de conservar, proteger e utilizar racionalmente este recurso motiva em setembro e outubro um ciclo de conferências sob a égide da Academia das Ciência de Lisboa e do seu programa Ao Encontro da Sociedade. O ciclo "A Água - Um Bem Essencial à Vida" agenda um primeiro momento a 20 de setembro (18h00) com a presença de Alexandra Serra, administradora executiva da Águas de Portugal. O tema a debate, "Água - A Gestão do Recurso Essencial", dá-nos pretexto para conversar com a gestora.