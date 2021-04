Portugal mantém posição abaixo dos 80 países com mais novos casos e mortes

Escolas no Algarve com 13 surtos e 42 turmas em isolamento alertam autoridades

Portugal mantém-se abaixo dos 80 países com mais novos casos diários de infeção pelo SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, apesar de ter aumentado neste indicador, segundo o 'site' Our World in Data.

Na semana passada, Portugal estava com uma média diária de novos casos por milhão a sete dias de 41,02 e esta segunda-feira aumenta para 58,27, mas sem oscilação significativa em relação ao resto dos países. O país mais afetado continua a ser o Uruguai (1 105 novos casos por milhão), seguido do Bahrein (641,84), Suécia (625,36), Chipre (618,47), Turquia (613,11), Sérvia (515,18), Estónia (514,23), Polónia (513,69), Hungria (505,63) e França (495,58).

A média da União Europeia desce de 363,4 na segunda-feira passada para 310,26 e a média diária mundial aumenta de 75,8 para 86,55 casos por milhão de habitantes nos últimos sete dias.

Quanto à média diária de mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal desceu na última semana de 0,59 para 0,52, na União Europeia subiu-se de 5,46 para 5,75 e no mundo de 1,27 para 1,52.

No cimo da lista dos países com mais mortes por milhão de habitantes nos últimos sete dias, a Hungria continua o pior neste indicador, descendo ligeiramente de 25,77 para 25,17, seguida da Bósnia e Herzegovina (23,64 para 23,33), Macedónia do Norte (que sobe de 18,77 para 19,45), Bulgária (18,07 para 17,04) e Uruguai (14,85).

Portugal é o 11.º país com mais casos de infeção por milhão de habitantes desde o início da pandemia. Quanto ao total de mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes desde o início da pandemia, Portugal passa da 12.º posição para 14.º.

No que toca à vacinação, Portugal surge em 28.º lugar entre os países com mais de um milhão de habitantes, com doses administradas a 21,58% da população, avançando a um ritmo diário de 0,41% nos últimos sete dias.