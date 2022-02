Portugal já administrou 22 milhões de vacinas

Há mais 66 pessoas internadas em dia com 38 mortes

Já foram administradas, em Portugal, mais de 22 milhões de vacinas contra a covid-19. O número foi avançado este domingo pela Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado enviado às redações.

No documento pode ler-se que estes dados foram contabilizados até ao final do dia de sábado, com a DGS a dizer que "foram já administradas cerca de 22.055.400 vacinas, tendo recebido a dose de reforço mais de 5.647.500 portugueses".

Isto significa que, em menos de um mês, foram dadas "dois milhões de inoculações" no país. No dia 15 de janeiro, Portugal tinha chegado aos 20 milhões de doses administradas.

Nas últimas 24 horas, Portugal contabilizou mais 38 mortes e 16 132 novos casos por covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico da DGS.

Há agora 2 298 pessoas hospitalizadas, mais 66 que no dia anterior. 155 doentes estão internados em unidades de cuidados intensivos - menos cinco que ontem.

Este domingo há um total de 569 728 pessoas infetadas no país. E 31 579 recuperaram da doença nas últimas 24 horas.