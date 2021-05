Portugal envia equipa do INEM a Cabo Verde para preparar missão médica

O Governo anunciou este domingo o envio a Cabo Verde de uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para apoiar os esforços daquele país no combate à pandemia de covid-19 e preparar uma futura missão médica portuguesa.

"O diagnóstico levado a cabo pela equipa do INEM servirá para preparar a futura missão de uma equipa médica portuguesa, com vista a reforçar a capacidade de resposta do serviço nacional de saúde de Cabo Verde, através da disponibilização de recursos humanos e técnicos", pode ler-se num comunicado do gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, enviado à agência Lusa.

A equipa do INEM, constituída por um médico e um logístico, será acompanhada por um funcionário do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e "tem como propósito identificar as necessidades das estruturas de saúde de Cabo Verde na resposta à situação pandémica, a pedido do Governo cabo-verdiano".

"Para além da Ilha de Santiago, está prevista uma deslocação à Ilha de São Vicente", acrescenta a nota, que esclarece que a deslocação está prevista para começar terça-feira e estender-se até dia 11.

Segundo o Governo, "esta ação integra-se na execução do Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia COVID-19 entre Portugal e os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste", apresentado em junho de 2020 e elaborado com o objetivo de contribuir para a mitigação dos efeitos da pandemia de covid-19 naqueles territórios.

Aquando da sua apresentação, o Governo especificou que o plano "resulta de um esforço coordenado" dos ministérios dos Negócios Estrangeiros, Saúde, Defesa, Administração Interna, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e de entidades como a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, a Ordem dos Farmacêuticos, a Fundação Aga Khan, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto e a Fundação Gulbenkian, entre outros.