Portugal e França prometem reforçar meios para a igualdade de género

O Fórum da Igualdade/Encontro Feminista terminou, esta quinta-feira, em Guimarães, com uma declaração conjunta dos ministros da Educação, da Cultura e com competência na área da Igualdade portugueses e franceses. Reforça o compromisso dos dois países no combate à desigualdade entre homens e mulheres.

Os responsáveis governamentais representam as pastas que os dois governos entendem prioritárias no caminho para a igualdade de género e onde prometem reforçar as medidas.

"Os setores da educação e cultura são alavancas essenciais para a construção e desenvolvimento de uma verdadeira cultura de igualdade e respeito mútuo dentro dos estabelecimentos de ensino, contribuindo decisivamente para a prevenção de todas as formas de violência de género e sexual em todas as esferas da vida", refere a declaração.

A aposta maior será na área educativa, comprometendo-se os ministros a sensibilizar toda a comunidade e a criar ambientes escolares seguros e não discriminatórios. Significa que se deve respeitar a diversidade e integrar as questões da igualdade de género nos currículos.

Temas que, aliás, foram objeto de discussão durante os três dias do Fórum Igualdade, a segunda parte de uma iniciativa que começou em França, há sete meses. Integra-se na Temporada Cruzada Portugal-França, com centenas de eventos nos dois países e que termina no final do mês.

São os temas habituais neste debate mas em Guimarães ouviram-se outras vezes e que merecem reflexão: os movimentos feministas não estão a representar todas as diversidades, nomeadamente a étnica e a sexual. E também os homens foram chamados para o debate.

Recuos para a paridade

Entre os dias 18 e 20 discutiram-se muitos dos obstáculos para alcançar a paridade entre homens e mulheres. Exemplos nacionais e internacionais dão conta de alguns recuos, o que for frisado pelos participantes.

Exemplos: fraca participação das mulheres na mesa das negociações em situações de conflito, agravamento das suas condições laborais com a pandemia, é o grupo mais atingido pela pobreza, o direito ao aborto está a ser revertido nos EUA, menos deputadas no parlamento português nesta legislatura. Além de que a participação quantitativa não quer dizer participação qualitativa.

"Numa altura em que os direitos das mulheres estão a ser postos em causa de forma tão veemente e transversal, um pouco por todo o mundo, esta ocasião revela-se uma importante oportunidade para reafirmar a necessidade de reforçar um compromisso feminista determinado, partilhado pelos nossos países, para a defesa e promoção da igualdade de género e da construção de um futuro mais justo, para aquelas e aqueles que compõem as nossas sociedades. Pensamos, particularmente, nas mulheres do Irão e do Afeganistão que lutam pelos seus direitos, correndo perigo de vida, e naquelas que, em diferentes pontos do globo, veem ameaçado o direito de dispor do seu próprio corpo", consideram os governantes franceses e portugueses.

Recuos, também, sublinhados por Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a entidade responsável pela realização do encontro de Guimarães.

A secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, acompanhou os trabalhos, destacando ao DN: "O papel que a educação e a cultura devem desempenhar na igualdade entre homens e mulheres e o compromisso que os dois estados assumem no desenvolvimento no trabalho neste âmbito".Trocaram-se experiências e abordaram-se estratégias.

Mais mulheres na liderança, seja empresarial ou política, é a proposta., o que passa também pelo "desaparecimento gradual dos estereótipos, construindo novos modelos de representação e de comportamentos, sem discriminação de género ou de violência".

Isabel Almeida Rodrigues considera que esses estereótipos estão na origem da violência doméstica. "É importante a desconstrução dos estereótipos e a ideia do que é ser mulher e do que é ser homem. Os estereótipos têm influência na relação que se estabelece entre as pessoas e acaba por ser um dos fatores que estão na base da violência doméstica. Basta ver como a sociedade, e o próprio sistema jurídico, reagem muitas vezes ao comportamento dos agressores, desculpando-os. Estou a falar das relações heterossexuais, mas a violência doméstica existe nas relações homossexuais e com a mesma gravidade", sublinhou a secretária de Estado.

Desconstrução dos estereótipos sexistas nos conteúdos educativos e culturais. Os dois governos prometem a "luta resoluta e sistemática contra a violência sexista, sexual e baseada no género nos setores cultural e criativo", E, ainda, "a promoção de linguagem não discriminatória em todos os contextos, eventos e intervenções do setor cultural.

Temporada Cruzada

A Temporada Portugal-França teve início em fevereiro e termina no final de outubro de 2022, com o objetivo de "fortalecer os laços entre Portugal e França, realçando a proximidade histórico-social".

A igualdade de género foi um dos destaques, com a realização de dois fóruns. Em Em março, Angers, França, acolheu o Fórum da Igualdade: pela igualdade de género na Europa. Decidiu-se, então, que em Portugal, Guimarães, seria o Fórum da Igualdade | Encontro Feminista.

As Novas cartas portuguesas tiveram lufar dedestaca, uma vez que se comemoram 50 anos da sua publicação. "Este livro marcou a sociedade portuguesa à época e, ainda hoje, se refere a importância do apoio e solidariedade das feministas internacionais e, em particular, das francesas para a sua publicação e divulgação".

A poeta Ana Luísa Amaral, que morreu em agosto, foi particularmente recordada, até porque esteve na origem da maior investigação sobre o livro das Três Marias e que culminou no documentário "O que podem as palavras?". Realizado por Luísa Sequeira e Luísa Marinho, recebeu o prémio do Público na última edição do DocLisboa, no Início do mês.

O Fórum Igualdade | Encontro Feminista é organizado conjuntamente pela Comissão omissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e pelo Comissariado Português da Temporada, pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, pela secretaria de Estado para a Igualdade e Migrações em articulação com os ministérios da Cultura e da Educação e, ainda, com o município de Guimarães.

Em França, teve a organização do Institut Français, dos ministérios da Cultura, da Europa e dos Negócios Estrangeiros, da Igualdade entre Mulheres e Homens, Diversidade e Igualdade de Oportunidades e do Ensino Superior.

ceuneves@dn.pt