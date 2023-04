Portugal e Brasil dão as mãos em semana de combates para todos os gostos

Sábado, 22 de abril

Portugal e Brasil de mãos dadas a pensar no "futuro"

O primeiro dia (oficial) da visita de Estado de Lula da Silva a Portugal ficou marcado, como não podia deixar de ser, por muitos elogios de parte a parte, muita pompa e circunstância, no sentido de normalizar de vez a relação entre os dois países, depois do abalo sofrido com a presidência de Jair Bolsonaro. Importante até tendo em conta que o fluxo migratório de cidadãos vindos do Brasil não tem parado de aumentar (mesmo em período de crise inflacionista): aos 330 mil já com autorização de residência têm de se somar muitos mais que adquiriram a nacionalidade portuguesa ou que já estão no país à espera de regularizar a sua situação. "Agora é tempo de futuro", disse Marcelo Rebelo de Sousa, ouvindo de Lula da Silva que "Portugal tem sido um parceiro especial". Mas como uma relação não vive apenas de palavras bonitas, a tarde ficou reservada para a XIII Cimeira Luso-Brasileira, seis anos depois do último encontro bilateral, em que foram assinados 13 instrumentos jurídicos de cooperação, em áreas que vão da Educação à Saúde, passando pela Justiça, Defesa e Energia, entre outras, e que abrem as portas a coisas tão simples como o reconhecimento mútuo de cartas de condução ou outras bem mais complexas como o "combate coordenado à criminalidade violenta e organizada".

Lula da Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. O presidente brasileiro disse ter-se "sentido em casa" durante a visita a Portugal. © LEONARDO NEGRÃO/GLOBAL IMAGENS

Domingo, 23 de abril

A "bolha mediática" e o contributo do Governo

"Os portugueses não estão nem aí. Manifestamente não querem dissolução nenhuma". Foi desta forma que António Costa, em entrevista à RTP, se referiu à possibilidade de dissolução do parlamento, uma "crise artificial" que, segundo o primeiro-ministro, "está fora da agenda da vida dos portugueses" e é alimentada apenas "por um certo mundo político" e pela "bolha mediática". Mas a análise tem um problema. Ou melhor, tem vários. E estes residem nas ações do próprio Governo que têm dado corpo à tal "bolha mediática". A lista é longa: as trapalhadas reveladas na Comissão de Inquérito na TAP; o entra e sai de ministros e secretários de Estado já nesta legislatura; o pacote de medidas para a crise na habitação que não agrada a nenhum dos intervenientes no setor; a evidente falta de meios na saúde e justiça; a incapacidade para resolver o braço de ferro com os professores; entre outros. António Costa avançou ainda com duas garantias: "O mandato é para cumprir e os portugueses querem estabilidade". Ora, estabilidade é precisamente o que tem faltado ao Executivo nos últimos meses... E, a julgar pela sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF, já está a ter um custo político: pela primeira vez desde as eleições que deram a maioria absoluta ao PS (em janeiro de 2022), o PSD ultrapassou os socialistas na intenção de voto, mesmo tendo em conta que apenas 18% dos inquiridos faça uma apreciação positiva do desempenho de Luís Montenegro à frente dos sociais-democratas.

PS festejou 50 anos com comício no Pavilhão Rosa Mota. Costa disse que "quem quer uma democracia forte respeita os mandatos". © JOSÉ COELHO/LUSA

Segunda-feira, 24 de abril

Guterres 'versus' Lavrov: alta tensão na ONU

A reunião do Conselho de Segurança da ONU, que está atualmente sob presidência da Rússia (um dos cinco membros permanentes, com direito de veto), ficou marcada pela tensão entre o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, tendo a invasão da Ucrânia como pano de fundo. Moscovo convocou os restantes diplomatas para um debate sobre "multilateralismo efetivo" e, ainda antes de Lavrov tomar a palavra, Guterres acusou a Rússia de "violar a Carta da ONU e o direito internacional" atacando a soberania da Ucrânia, numa guerra que causa "enorme sofrimento" ao povo ucraniano e abala a economia mundial. Sentado ao lado do dirigente português, o chefe da diplomacia russa retorquiu que "uma minoria ocidental" quer impor a sua visão ao mundo e "substituir o direito internacional e a Carta das Nações Unidas por uma certa ordem baseada em regras que não foram objeto de negociações internacionais transparentes".

António Guterres e Sergei Lavrov ficaram sentados lado a lado na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Mas a distância que os separa em relação à guerra na Ucrânia é cada vez maior. © EPA/JUSTIN LANE

Terça-feira, 25 de abril

Lula apanhado no "combate" entre Chega e Santos Silva

Era esperado que o discurso de Lula, antes da sessão solene do 25 de Abril, fosse o ponto mais polémico da visita. E confirmou-se. Se para a porta do parlamento o Chega mobilizou uma manifestação, em que se gritava "Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão", lá dentro os deputados do partido exibiram, entre outros, cartazes que basicamente repetiam a mesma ideia - "Lugar de ladrão é na prisão" - e responderam aos aplausos dirigidos ao presidente brasileiro com sonoras pancadas nas mesas. Augusto Santos Silva, presidente da AR, não conteve a irritação: "Chega de insultos, chega de degradarem as instituições, chega de porem vergonha no nome de Portugal". Após o discurso, Lula classificou o incidente como uma "cena de ridículo". Já André Ventura avisou: "Habituem-se, porque esta forma de oposição vai continuar". Santos Silva foi mais longe: no dia seguinte anunciou a exclusão do Chega das visitas que fizer a parlamentos estrangeiros, o que levou Ventura a falar em "atitude vingativa, infantil e ditatorial". Adivinham-se cenas dos próximos capítulos. Sendo certo que tem de defender a elevação na atividade parlamentar, a gestão deste combate político será particularmente delicada para Santos Silva, potencial candidato à Presidência da República em 2026. Isto porque sempre que subir o tom das críticas - e por muito que isso lhe traga simpatias também à esquerda do PS - dará novas oportunidades ao Chega para recorrer à já habitual estratégia de vitimização que lhe vale tempo de antena e a cada vez mais valiosa tração nas redes sociais.

Comportamento dos deputados do Chega durante discurso de Lula da Silva no parlamento motivou novo choque com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. © PAULO ALEXANDRINO/GLOBAL IMAGENS

Quarta-feira, 26 de abril

City puxa pelos galões no jogo do ano em Inglaterra

O jogo internacional mais aguardado do ano, partida decisiva na luta pelo título da Liga inglesa, hoje, sem sombra de dúvidas, a melhor do mundo, foi um passeio para o atual campeão em título. O Manchester City recebia o Arsenal e procurava encurtar para apenas dois pontos a distância em relação ao líder do campeonato, passando assim a depender apenas de si próprio já que tem dois jogos a menos que o rival. Já os gunners procuravam a todo o custo ampliar (ou pelo menos manter) a vantagem quando faltam apenas cinco jornadas para o fim, tendo em vista 'matar um borrego' já com 20 anos - a última vez que foi campeão foi em 2003/04. Num duelo à parte, entre dois treinadores espanhóis, Guardiola levou a melhor sobre Arteta e o vendaval ofensivo dos citizens foi impossível de travar, resultando numa goleada (4-1) que não deixou dúvidas sobre qual é a melhor formação inglesa da atualidade. Numa equipa que está também na luta pela conquista da Liga dos Campeões e da Taça de Inglaterra, e em que brilham dois portugueses formados no Benfica (Bernardo Silva e Rúben Dias), coube ao belga De Bruyne as honras de homem do jogo (dois golos e uma assistência). Mas a história deste momento chave da temporada não ficaria completa sem se falar de Haaland: o avançado norueguês fechou o marcador e atingiu a impressionante marca de 49 golos esta época em 43 jogos... Um 'monstro'!

Imparável: Haaland soma 49 golos em 43 jogos esta época. © EPA/ADAM VAUGHAN

Quinta-feira, 27 de abril

Nove opções. Sete localizações. E milhões a voar

No dia em que o Governo disse querer fechar até julho o decreto-lei que determina o caderno de encargos para a reprivatização da TAP, foram anunciadas nove opções estratégicas, identificadas pela Comissão Técnica Independente (CTI), para a expansão aeroportuária da região de Lisboa, que prevêem um total de sete localizações. Às cinco avançadas pelo Governo (Portela principal+Montijo; Montijo principal+Portela; Alcochete; Portela +Santarém e Santarém) foram acrescentadas mais quatro pela CTI: Portela+Alcochete; Pegões; Portela+Pegões e Rio Frio+Poceirão. A comissão que auxilia o Executivo na tomada da decisão política vai agora aprofundar o estudo de cada uma das hipóteses e, se tudo correr bem, até final do ano fará a sua recomendação final. A Confederação do Turismo, que colocou na 2.ª Circular um cartaz eletrónico que contabiliza em tempo real o dinheiro que o país está a perder sem um novo aeroporto (o valor já é superior a 890 milhões de euros), pede para já uma solução intercalar - "não é urgente, é muito urgente" - que dê resposta pronta ao atual esgotamento da operação na Portela. Em causa está a qualidade do serviço prestado tanto ao passageiro estrangeiro como ao português, que é cada vez em maior número. Basta ver a estatística atualizada esta quinta-feira pelo INE: em 2022 as viagens de residentes nacionais ao estrangeiro atingiram praticamente os 2,8 milhões, um aumento de 176% em relação a 2021.

Cartazes da CTP mostram em tempo real quanto dinheiro perde Portugal sem um novo aeroporto. © LEONARDO NEGRÃO/GLOBAL IMAGENS

Sexta-feira, 28 de abril

Números da economia dão folga a Medina

Num momento de forte crispação política, os números da economia conhecidos ontem tornaram-se uma notícia ainda mais saborosa para o Governo. A estimativa rápida do INE revela que no primeiro trimestre do ano o Produto Interno Bruto cresceu 2,5% face ao mesmo período do ano passado, sendo este o 3.º melhor desempenho entre os países da zona euro que já apresentaram resultados. Já comparando com o último trimestre de 2022, a evolução em cadeia foi de 1,6% (a maior da zona euro). Em 2023, o Governo prevê que o PIB cresça 1,8%. "Este é um crescimento que demonstrou a capacidade de compensar o abrandamento da procura interna por um crescimento robusto das exportações (13,3%). São bons resultados, acima do que tínhamos esperado", disse o ministro das Finanças, acrescentando que "a confiança das famílias e das empresas melhorou". Fernando Medina destacou ainda o outro dado conhecido ontem e que mexe mais diretamente com a carteira dos portugueses: a inflação abrandou pelo 6.º mês consecutivo e está agora nos 5,7% (menos 1,7 pontos percentuais que em março).

"Confiança das famílias e das empresas aumentou", garante Fernando Medina. © RODRIGO ANTUNES/LUSA

