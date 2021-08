Portugal com mais 1782 novos casos e 10 mortes

Portugal registou nas últimas 24 horas 1782 novos casos de covid-19 e 10 óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde deste domingo (29 de agosto).

Há agora 698 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais 41 que no dia anterior. Há 148 pessoas nos cuidados intensivos, um acréscimo de cinco nas últimas 24 horas.

Neste domingo registam-se 45 659 casos ativos de infeção no país.

© Fonte: DGS

A região norte volta a ser aquela que apresenta um maior número de novos casos - foram 722. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 506. A região centro contabilizou 265 contágios, o Algarve 172 e o Alentejo 91.

Na Madeira há registo de 18 novos casos nas últimas 24 horas, enquanto nos Açores foram oito.

Japão. Suspensos novos lotes de vacinas da Moderna por suspeitas de contaminação

As autoridades da região de Okinawa, no Japão, suspenderam o uso da vacina da Moderna para a covid-19 após a descoberta de novos lotes contaminados, foi anunciado este domingo.

A decisão surge um dia depois da abertura de uma investigação pelo Ministério da Saúde japonês à morte de dois homens que receberam a vacina da Moderna contra o novo coronavírus, provenientes de lotes com 1,63 milhões de doses, após relatos da presença de impurezas em certas embalagens do produto.

A região de Okinawa, localizada no sul do Japão, decidiu "suspender o uso das vacinas Moderna por terem sido detetadas substâncias estranhas em alguns lotes", segundo indica um comunicado divulgado pelas autoridades locais.

Os lotes afetados por esta contaminação, detetada no sábado em Okinawa, são diferentes dos que foram suspensos após a descoberta de impurezas em alguns frascos, de acordo com as notícias veiculadas pela imprensa local.

Este sábado o Ministério da Saúde anunciou a abertura de uma investigação para determinar a causa das duas mortes, especificando que "a relação de causa e efeito com a vacinação permanece até hoje desconhecida".

Num comunicado emitido pela Moderna, a empresa refere que, de momento, não tem "qualquer evidência de que essas mortes sejam causadas pela vacina Moderna covid-19, e é importante conduzir uma investigação formal para determinar se há alguma ligação".

A Moderna acrescenta que está a trabalhar com o distribuidor Takeda e o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão para "investigar as duas mortes".

Estas doses já tinham sido enviadas para mais de 800 centros de vacinação no país. A Takeda, a empresa que importa e distribui no país a vacina da Moderna, declarou ter recebido relatos de vários centros de vacinação de que substâncias estranhas foram detetadas em frascos por abrir.

Acompanhe aqui a informação sobre a pandemia.