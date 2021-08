Internamentos nos níveis mais baixos em quase um mês

Portugal registou mais 2708 casos e 11 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira, 12 de agosto.

O país contabiliza agora um total de 995 949 casos e 17 525 óbitos desde o início da pandemia.

Há agora 44 407 casos ativos de infeção por ​​​​​​​SARS-CoV-2, mais 488 do que na véspera, quando já se tinha registado um aumento.

Relativamente a hospitalizações, há agora 754 pessoas internadas (menos 31), 169 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos 12 do que na véspera). O número de internamentos é o mais baixo desde 14 de julho, quando se registavam 734 hospitalizações. Em UCI é o mais reduzido desde 13 de julho, quando estavam internadas 161 pessoas.

O boletim da DGS aponta também que há mais 2209 recuperados da doença, num total de 934 017.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais novos casos (1036), seguida de Norte (915), Centro (290), Algarve (257), Alentejo (130), Madeira (49) e Açores (31).

Os óbitos foram distribuídos por Lisboa e Vale do Tejo (seis), Norte (dois), Alentejo (dois) e Algarve (um).

A taxa de incidência permanece em 331,6 casos por covid-19 por 100 mil habitantes no continente e em 326,5 a nível nacional.

Já o R(t) continua em 0,94 tanto a nível nacional como no continente.

Autoagendamento para maiores de 12 anos disponível entre esta quinta-feira e sábado

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para as pessoas entre 12 e 15 anos de idade vai ficar esta quinta-feira disponível, sendo possível realizar o pedido até sábado.

Durante três dias, a plataforma para realizar o pedido de agendamento vai estar disponível exclusivamente para esta faixa etária, para a qual já estão previstos dois períodos para a administração das primeiras doses de vacina.

De acordo com o calendário divulgado na quarta-feira pela 'task-force' que coordena o processo de vacinação contra a covid-19, os jovens a partir dos 12 anos que façam o autoagendamento até sábado serão vacinados em dois fins de semana: 21 e 22 de agosto e 28 e 29 de agosto.

Depois, as segundas doses serão administradas nos fins de semana de 11 e 12, e 18 e 19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo.

O autoagendamento da vacina, que é feito através do portal www.covid19.min-saude.pt, volta depois a estar disponível para os utentes com idade igual ou superior a 18 anos a partir de 15 de agosto.

A partir dessa idade, as pessoas também já podem recorrer à modalidade "Casa Aberta", que dispensa marcação, exigindo apenas a obtenção de uma senha eletrónica.

Entretanto, o próximo fim de semana, 14 e 15 de agosto, será reservado à vacinação dos jovens com 16 e 17 anos.

Na terça-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco.

O coordenador da 'task-force' responsável pelo processo de vacinação manifestou-se, na terça-feira, otimista com o cumprimento do calendário previsto, adiantando que apesar de privilegiar os fins de semana para a operação de vacinação dos mais novos, não afasta outras possibilidades.

"Estaremos abertos a qualquer mudança ou qualquer adaptação que seja necessário fazer para que o processo corra bem, porque no fim o objetivo é vacinar esta população juvenil e, portanto, faremos o que for necessário", disse o vice-almirante Gouveia e Melo.

Alegada falha na cadeia de frio suspende vacinação no Queimódromo do Porto

A vacinação contra a covid-19 no Queimódromo do Porto foi suspensa pela coordenação da task-force por causa de uma alegada falha na cadeia de frio e será pedida uma investigação à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a task-force para o plano de vacinação contra a covid-19 esclarece que os utentes vacinados nos dias 10 e 11 de agosto (terça e quarta-feira) serão contactados pelas entidades de saúde, até a próxima semana, para "monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas".

Contudo, sublinha que dadas as características das vacinas contra a covid-19, "não é expectável que a falha ocorrida no processo de conservação tenha impacto na saúde dos utentes".

Diz ainda que o Infarmed está a acompanhar a situação e acrescenta que, qualquer reação adversa deve ser comunicada através do Portal RAM.

Poderão ainda esclarecer as suas dúvidas sobre a vacinação no email vacina.covid@arsnorte.min-saude.pt, adianta a nota.

A task-force explica que a suspensão decorre para que possa ser averiguado o cumprimento das normas e procedimentos em vigor, depois de uma alegada falha na cadeia de frio.

"Os agendamentos previstos para este centro de vacinação serão reagendados para outros centros nas proximidades", acrescenta.