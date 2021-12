Portugal com 19 mortes e 5137 novos casos nas últimas 24 horas

Dois terços concordam com vacinação urgente das crianças

António Costa diz que Portugal está preparado para avançar com 4.ª dose de vacina se necessário

Portugal registou 19 mortes e 5137 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim diário da DGS mostra também que agora estão internadas 952 pessoas (menos 15 do que no dia anterior). Há ainda mais oito doentes nos cuidados intensivos, totalizando agora 158.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou maior número de casos (1902) e óbitos (seis), seguido pela região Norte com 1512 casos e cinco mortos, tendo o Centro contabilizado quatro vítimas mortais e 1027 novas infeções. No Alentejo foram registadas duas mortes e 143 novos casos.

As restantes três regiões de Portugal não registaram óbitos, mas o Algarve contabilizou 381 novas infeções, a Madeira contabilizou 138 e os Açores ficaram nos 34 casos.

Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 1712 casos ativos, que totalizam 69 672. No que diz respeito a pessoas recuperadas da doença, há mais 3406, sendo que 95 430 pessoas estão em vigilância.

Costa admite prolongar medidas restritivas após 9 de janeiro

O primeiro-ministro António Costa admitiu, esta quarta-feira, em Bruxelas, que as medidas restritivas ara fazer face à pandemia serão prolongadas após 9 de fevereiro.

"Se é possível antecipar o que vai ser a evolução, eu acho que devemos prever que a partir de 9 de janeiro vamos ter que ter de manter as medidas de controlo de fronteiras. Esta variante está a difundir-se muito intensamente na Europa, também em Portugal e, portanto, naturalmente, não vamos poder desarmar, vamos ter que manter ou mesmo reforçar se vier a ser necessário", afirmou o primeiro-ministro à entrada para o Conselho Europeu.

Dois terços concordam com vacinação urgente das crianças

Uma grande maioria dos portugueses concorda que a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos se faça o mais rapidamente possível (61%), segundo uma sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF. Mas são ainda mais os que anunciam que tomarão a terceira dose assim que esteja disponível (86%). Apesar da adesão massiva à vacina contra a covid-19, há também uma maioria de inquiridos que defende que esta deveria ser obrigatória (53%).

De acordo com as estatísticas mais recentes, 89% da população residente em Portugal está totalmente vacinada (duas doses). Melhor cobertura, a nível mundial, só nos Emirados Árabes Unidos (90%). Mas isso não parece ser suficiente para convencer os portugueses de que não é necessário avançar para a vacina obrigatória: são bastantes mais os que defendem essa imposição legal (53%) do que os que a recusam (40%).

Quando se analisam as respostas tendo em conta o género, a faixa etária, a classe social ou a geografia, há um único segmento da população em que há uma maioria que diz "não" à obrigação de vacinar: os que têm 65 anos ou mais (49%). Curiosamente, é a faixa etária que se mostra mais disponível para a terceira dose; a que mais defende a vacinação das crianças; e a que mais confia na eficácia das vacinas. Se a análise incidir na intenção de voto, só os liberais, comunistas e eleitores do PAN rejeitam a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19. Os restantes, incluindo os que votam PS (58%) e PSD (56%), estão de acordo.