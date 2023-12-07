Ponte 25 de Abril encerrada e condicionada na madrugada de domingo

A circulação rodoviária na Ponte 25 de Abril vai estar "totalmente encerrada no sentido Norte-Sul e condicionada a uma via no sentido Sul-Norte" na madrugada deste domingo, entre as 01:00 e as 5:00..Em causa, adianta a Lusoponte um comunicado enviado às redações, estão um simulacro de segurança a ser realizado neste local.."A Infraestruturas de Portugal, em colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Polícia de Segurança Pública, a Fertagus e a Lusoponte, irá promover na madrugada do próximo domingo, dia 10 de dezembro, um exercício que visa testar o Plano de Emergência Integrado da Ponte 25 de abril", indica a nota..A concessionária diz que as características da ponte obrigam "à definição de regras específicas no que respeita à Gestão da Emergência, sendo necessária uma elevada articulação entre as diversas entidades com responsabilidades nesta matéria"..Os trabalhos terão como objetivo "testar a coordenação e capacidade dos diversos intervenientes na gestão de uma ocorrência significativa nesta infraestrutura, garantindo o cumprimento dos procedimentos inseridos no Plano de Emergência Integrado", pelo que o acesso à infraestrutura estará interdito a "todos aqueles que não façam parte das entidades convidadas"..O exercício será conduzido sob a coordenação do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo.