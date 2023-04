Políticas ESG exigem mudança cultural nas empresas

No recém-publicado ranking do Merco (monitor empresarial de reputação corporativa), que avalia as políticas ambientais, sociais e de governança (ESG) das empresas e que destaca as 100 melhores, a Delta vence em todas as categorias analisadas. Não é de estranhar que assim seja quando, as preocupações sociais e ambientais no grupo fundado por Rui Nabeiro, recentemente falecido, são do conhecimento geral. Mas, se continuarmos a percorrer este ranking até à décima posição, encontramos um conjunto de empresas multinacionais de diferentes setores, de grande dimensão, para quem estas questões fazem parte das linhas estratégicas e das práticas do dia a dia do negócio. EDP, Sonae, Jerónimo Martins, Galp Energia, IKEA ou Microsoft são alguns dos nomes que ali marcam presença. Mas por que razão o fazem? Essencialmente, acredita André Ribeiro Pires, por uma questão de imagem e de emprego. Ou seja, para o Chief Operating Officer (COO) da Multipessoal, "o ESG está totalmente ligado ao tema do emprego". No entanto, reforça que está também ligado à performance financeira da empresa, "mas a imagem que é promovida através de uma boa implementação do ESG e da sua promoção é o que fará a diferença, principalmente nas gerações mais novas, naquilo que é a escolha do seu novo empregador".

No entanto, e apesar de uma maior valorização destas questões por parte de quem está a escolher um empregador, o nível de maturidade entre as empresas nacionais ainda é muito distinto. "Temos duas velocidades", defende André Ribeiro Pires. Por um lado, existem organizações especialistas na matéria que, como explica o COO da Multipessoal, "trabalham nas áreas energéticas, e que trabalham também a sustentabilidade, trabalham na perspetiva do que desenvolvem para contribuir para a sociedade". Por outro lado, há empresas que colocam o tema como uma prioridade, "mas é uma prioridade na perspetiva da gestão e não da operação como um todo", reforça. "Se estivéssemos a falar de um projeto de transformação, estaríamos a falar efetivamente daquilo que é a missão da organização ou o propósito da organização, mas falta a parte da promoção e principalmente da questão mais cultural."

Mas, o olhar atento das novas gerações poderá ajudar cada vez mais empresas a fazer este caminho, especialmente numa altura em que a escassez de talento é um problema transversal a todos os setores, e em que as organizações procuram diferenciar-se para atrair os recursos de que necessitam. "Essa exigência que o talento coloca tem muito a ver com responsabilidade, tem a ver com as práticas, com os métodos que as empresas têm e que não vale a pena apenas mentir e colocar isto numa perspetiva mais dourada do que ela realmente é", afirma o responsável da Multipessoal. Enquanto consumidores, as pessoas procuram e valorizam as marcas com as quais se identificam e, se tal não acontece, colocam-nas de parte. "Fazemos o mesmo quanto ao empregador", acrescenta.

Na perspetiva do COO da Multipessoal, esta começa a ser uma atenção que não é exclusiva das gerações mais jovens. Também os mais velhos tendem a valorizar outros fatores que não apenas o salário. "Este é apenas uma commodity ou um fator eliminatório porque tem de existir", defende. Ou seja, a diferença de vencimento de uma organização para outra em determinadas funções não é o que fará a diferença. "O que fará a diferença são os benefícios e tudo mais associado, mas obviamente que o fator de desempate é o papel que a organização tem na sociedade", considera André Ribeiro Pires.

"ESG e as novas exigências do mercado" será o tema da próxima conversa, a terceira de seis, integrada na iniciativa que visa debater os desafios que se impõem ao mundo do trabalho e do emprego no contexto pós-pandemia. Este debate, a que poderá assistir no próximo dia 17 de abril no site do DN, contará, uma vez mais, com a presença de André Ribeiro Pires e de Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias.

dnot@dn.pt