Politécnico do Porto suspende três professores suspeitos de assédio

O Instituto Politécnico do Porto (IPP) suspendeu preventivamente três professores que foram acusados por várias alunas de assédio sexual e moral, revelou esta quinta-feira a Instituição de Ensino Superior.

"O Politécnico do Porto recebeu na passada terça-feira [18 de abril] denúncias realizadas por estudantes que envolvem questões sobre o assédio de docentes, tendo sido, em consequência, instaurados três processos disciplinares atendendo às acusações em causa", referiu o IPP, num comunicado enviado às redações.

Nesse sentido, "os docentes acusados foram preventivamente suspensos de funções, tendo em vista a salvaguarda e integridade de todo o processo, bem como a salvaguarda e proteção das alegadas vítimas".

Os processos em causa ainda não foram comunicados ao Ministério Público (MP). No entanto, assim que os instrutores nomeados possam ter factos comprovados o Politécnico do Porto dará "de imediato" cumprimento à lei mediante a denúncia junto das autoridades judiciárias.

Até ao momento foram recebidas 24 queixas e reclamações da comunidade académica, sendo três delas as relacionadas com estes casos de assédio.

Na nota, o Politécnico do Porto explicou ter mecanismos que estimulam e facilitam a denúncia de casos desta natureza, designadamente uma comissão específica para a prevenção do assédio, bem como, no âmbito do apoio às vítimas, acompanhamento psicológico, jurídico e social.

A instituição ressalvou também que o "assédio é inaceitável e não é tolerado de nenhuma forma".

A realidade "pode ser pior"

Perante o recente conhecimento de casos de assédio, a presidente da Federação Académica do Porto (FAP), Ana Gabriela Cabilhas informou o DN que "a FAP reforçou a necessidade, no início desta semana, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da criação de um mecanismo nacional especializado de denúncia, através de linha telefónica e/ou endereço web, para que os estudantes possam recorrer a mecanismos de denúncia de forma livre, sem medo de represálias e em condições de segurança e confidencialidade".

Isto porque "a hierarquia no meio académico e a falta de confiança no sistema colocam as vítimas em posição de vulnerabilidade". Logo, Ana Gabriela Cabilhas defende que "a realidade possa ser pior" da que se verifica atualmente e que "esta seja apenas ponta do icebergue".

Relativamente às suspeitas de assédio sexual e moral na Academia do Porto, a presidente admite que a FAP "está disponível para prestar apoio jurídico caso os estudantes queiram recorrer ao Ministério Público". "A par, também acompanharemos as necessidades ao nível de apoio psicológico", frisa.

Porém, a responsável reforça que cabe às Instituições de Ensino Superior "encarar este fenómeno com a seriedade que merece", "procurar ativamente consolidar estratégias de prevenção" e "estudar este fenómeno e a sua extensão na Academia Portuguesa, para que sejam definidas medidas conformes a uma atuação adequada ao fenómeno".

As denúncias de assédio surgem perante uma "onda de acusações", depois das acusações de assédio sexual que vieram a público no Centro de Estudos Sociais (CES).

As denúncias foram feitas por três ex-investigadoras do CES e tornadas públicas através de um artigo publicado no livro Sexual Misconduct in Academia - Informing an Ethics of Care in the University (Má Conduta Sexual na Academia - Para uma Ética de Cuidado na Universidade).

Os acusados em causa são o sociólogo Boaventura Sousa Santos e o antropólogo Bruno Sena Martins, investigador da instituição, que entretanto já negaram todas as acusações.

Com Lusa