O PNS começou a ser elaborado em 2019 por um grupo de técnicos da DGS e de peritos da comunidade de várias áreas. Foi divulgado na semana passada e vai estar em consulta pública até dia 7 de maio, que importância tem este documento para as unidades de saúde e para a vida do cidadão comum?

Em primeiro lugar é preciso explicar que o Plano Nacional de Saúde (PNS) não se foca nos serviços de saúde, mas sim na saúde da população. Portanto, em termos básicos e simples, pode dizer-se que o PNS é um processo que tem como objetivo alcançar um futuro melhor do que o presente, em termos do que é a saúde e bem-estar das pessoas, promovendo e mudando o que é necessário para se lá chegar. Mas o PNS é mais do que um documento, é uma referência, define as orientações, não só para os planos institucionais e operacionais das instituições de saúde, mas para todos os outros sectores da sociedade, na medida em que a Saúde e o bem-estar dependem hoje de um conjunto muito vasto de determinantes, relacionados com o desenvolvimento social, económico e humano. Veja, podemos ter uma sociedade com a tecnologia mais elevada em saúde, mas se não tivermos preocupações e medidas que promovam a saúde e o bem-estar das pessoas, não teremos uma população saudável.

O PNS é um plano estratégico, mas quem o deve colocar em prática ou monitorizar?

Os planos de Saúde são planos estratégicos. Isto é, desenvolvem as fases do ciclo de planeamento, desde o diagnóstico à definição de objetivos e orientações estratégicas para a Saúde. Mas, para além do PNS, têm de existir planos regionais e locais de Saúde, que são elaborados a partir das referências do PNS, mas que têm como enfoque as populações dos territórios correspondentes. Por exemplo, os problemas sociais e de saúde de Trás os-Montes ou de Faro são seguramente diferentes dos problemas de Lisboa. E é isso que esses planos regionais e locais devem ter em conta. A abordagem do PNS é a mesma para todo o território - diagnóstico de saúde de base epidemiológica, envolvimento de todos os parceiros e stakeholders (com especial relevo para os municípios) do território nesse diagnóstico, identificação de necessidades de saúde - mas depois este tem de ser integrado nos diferentes planos regionais e locais para que se possa construir um compromisso social para responder às necessidades da população. Portanto, se me pergunta a quem compete executar o PNS 2021-2030, direi que é a todos! Compete aos serviços de saúde, mas também a toda a sociedade, ao governo como um todo, aos municípios, às instituições de saúde às empresas, às pessoas e às famílias. Todos temos de participar na aplicação do plano para termos uma população com melhor Saúde e bem-estar.