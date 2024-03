Plano de fechos rotativos em urgências de obstetrícia vai manter-se no inverno

Fernando Araújo, diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, afirmou que a Operação Nascer em Segurança no SNS "tem permitido a articulação entre instituições da mesma área geográfica, assegurando a resposta a todas as grávidas com proximidade, com qualidade e com segurança".