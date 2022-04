Plano Nacional quer uma "Saúde mais sustentável" para todos os portugueses

A pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 veio mudar o mundo. E, ao fim de dois anos, ainda não se sabe qual será o seu impacto, nomeadamente nas doenças respiratórias que possam vir a surgir. Mas as alterações climáticas também estão a mudar o mundo e a saúde das populações. Também aqui não se sabe qual o impacto que tais mudanças possam vir a ter na saúde e na doença. Por isso mesmo, e como refere a introdução do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2021-2030, "a saúde não pode ser encarada isoladamente, já que é simultaneamente determinante e determinada".

O PNS 2021-2030, apresentado ontem ao final da tarde, define, pela primeira vez, objetivos e estratégias para uma meta temporal de dez anos. No documento, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, assume que o PNS é "um compromisso", mas também de "um desafio".

"Um desafio que decorre dos desafios demográficos e epidemiológicos que se colocam hoje na nossa sociedade, em termos do estado atual de saúde e dos seus determinantes, sejam eles ambientais, biológicos, comportamentais ou sociais, relacionados com o sistema de saúde, ou, ainda, virtuais e digitais", refere.

Mas um desafio que se pretende ancorado em "algumas certezas", nomeadamente proporcionar à população residente em Portugal "uma vida mais longa e saudável". Um desafio que estabelece "potenciar forças sinérgicas" para que seja possível "colocar a saúde em todos os setores da sociedade e todos os setores da sociedade na saúde". Um desafio que se quer também assente na "participação da sociedade e na partilha da informação e do conhecimento ".

O objetivo é fazer com que ao longo de uma década a população perceba que se "vive num mundo complexo, mas que a ciência ajudará a compreender e a sustentar, no paradigma do desenvolvimento sustentável, potenciando a equidade, a inclusão social, a paz e o entendimento global". É construir estratégias e intervenções que permitam construir uma Saúde em que "ninguém seja deixado para trás" e que "não coloque em causa as gerações futuras".

Pela primeira vez, um PNS coloca o foco principal na Agenda das Nações para a Construção do Desenvolvimento Sustentável, e tem como mote uma "Saúde Sustentável: de tod@s para tod@s onde ganham também relevância "os problemas ligados às alterações climáticas ou às infeções com potencial pandémico".

No documento é explicado que este PNS "é mais do que um documento", "é um processo participativo, cocriativo, estruturado e integrador" que parte da identificação conjunta das principais necessidades e expectativas de saúde da população residente em Portugal, e que seleciona "estratégias de intervenção mais adequadas".

Combater doenças cardiovasculares, respiratórias e tumores

Começando pela caracterização demográfica, e de acordo com os resultados do Censos 2021, a população portuguesa é, até à data, de 10.344.802. E é para estas pessoas que o desafio da participação é lançado.

O ponto de partida são alguns ganhos em saúde, reconhecidos "mundialmente", nomeadamente "no que diz respeito às doenças evitáveis pela vacinação, à mortalidade materna, à mortalidade infantil e à evolução da esperança de vida, entre outros".

Mas, apesar destes ganhos das últimas décadas, o país "terá de enfrentar as doenças do aparelho circulatório e os tumores malignos, que continuam a ser as principais causas de morte prematura"; tal como as doenças respiratórias (caso da doença pulmonar obstrutiva crónica), pela sua carga incapacitante.

Deste desafio fazem ainda parte as doenças osteomusculares e do tecido conjuntivo (como as artroses da anca e do joelho, e a dor crónica lombar ou cervical, entre outros); as doenças neurológicas (como Alzheimer e outras demências); a diabetes mellitus ou os transtornos mentais e do comportamento (depressão e ansiedade) ou as doenças dos órgãos dos sentidos (perturbações da audição e da visão).

O país vai ter de lidar ainda com a tuberculose e a infeção por VIH, que são consideradas igualmente prioritárias no PNS, apesar de a sua incidência ter descido nos últimos anos, ou com a mortalidade materna, doenças transmitidas pela água ou com os problemas associados às alterações climáticas. Por exemplo, algumas das infeções transmitidas por vetores, como "febre amarela, infeções pelo vírus zika, dengue, malária, entre outras"; infeções virais com potencial pandémico; a mortalidade evitável associada ao calor e ao frio extremos; e as emergências em saúde pública, como as catástrofes naturais.

Para todas estas doenças foram planeadas estratégias e respostas, que têm em linha de conta novas abordagens, como a da multidimensionalidade dos problemas de saúde. É neste sentido que o PNS apresenta um modelo de intervenção "multissetorial, e multinível". Ou seja, que envolva respostas de "diferentes setores da sociedade civil" e a "nível nacional ou subnacional".

Avaliações intercalares em 2025 e 2028 e depois no final

No documento, são identificadas dez recomendações de ação para os próximos dez anos, que vão desde uma "nova tipologia de problemas de saúde ao desenvolvimento de novas abordagens" até "ao financiamento e contratualização em saúde ou à valorização da informação", no contexto que agora se vive de inovação e transição digital.

Uma vez que a meta é de dez anos, está definido no PNS que os seus objetivos e resultados serão monitorizados ao longo de três momentos distintos, em 2025 e 2028 (avaliações intercalares), e no final.

A última avaliação incidirá na avaliação de indicadores de incidência, mortalidade em geral e mortalidade prematura (abaixo dos 75 anos), em áreas como as doenças cerebrocardiovasculares, oncologia ou diabetes, mas também no âmbito da saúde materna e infantil, sarampo ou água segura.

As grandes linhas de intervenção, dirigidas aos determinantes de saúde, visam, entre outros aspetos, promover a saúde, através da literacia e de medidas de promoção da saúde na escola, no local de trabalho e noutros contextos, da afirmação dos direitos humanos ou do envelhecimento ativo e saudável e da longevidade.