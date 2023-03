SNS mantém 11 urgências pediátricas abertas 24 horas e fecha três

Uma semana depois da última reunião com os diretores de serviço de pediatria das 14 unidades da região de Lisboa e Vale do Tejo, com a própria Administração Regional de Saúde e com o INEM, a Direção Executiva do SNS lançou ao final da manhã desta segunda-feira, o plano de reestruturação das urgências pediátricas.

Um plano que mostra ser muito menos rígido do que as várias propostas que foram apresentadas pelos próprios serviços, numa tentativa de gerir recursos e necessidades.

Assim, dos 14 serviços de urgência a funcionara na área de Lisboa Vale do Tejo, 11 vão manter as portas abertas durante as 24 horas e ao fim de semana. São eles: Centro Hospitalar do Médio Tejo - Unidade de Torres Novas; Centro Hospitalar do Oeste - Unidade de Caldas da Rainha; Hospital Distrital de Santarém; Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte - Hospital Santa Maria; Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central - Hospital D. Estefânia; Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra); Hospital de Vila Franca de Xira; Hospital de Cascais; Hospital Garcia de Orta; Centro Hospitalar Barreiro Montijo.

O Centro Hospitalar de Setúbal mantém-se aberto as 24 horas, mas suspende a atividade ao fim de semana, das 21:00 de sexta-feira às 09:00 de segunda-feira, de 15/15 dias.

De fora, ficam apenas três serviços, que só funcionarão das 09:00 às 21:00, que são o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental - Hospital S. Francisco Xavier, que acaba por manter o horário praticado há vários anos, com os médicos a integrar a escala noturna do CHULC - Hospital D. Estefânia. A Unidade de Torres Vedras, do Centro Hospitalar do Oeste, que já não conseguia cumprir no período noturno os requisitos dos serviços de urgência de pediatria. E o Hospital de Loures, Beatriz Ângelo, que suspende atividade também durante o fim de semana. Este horário foi iniciado a 1 de março.

Recorde-se que houve propostas de técnicos que apenas mantinham abertas as 24 horas e os 365 dias três a quatro polos de urgência, nomeadamente o de Santa Maria, da Estefânia, Amadora-Sintra e Garcia de Orta. Em declarações ao DN, vários pediatras consideraram que manter 10 a 12 urgências abertas, sendo estas as mais próximas da capital seria excessivo, mas a DE do SNS considerou que, afinal, o modelo mais adequado era de manter quase todas.

Segundo refere a DE no comunicado enviado às Redações, todos estes horários têm efeitos a partir do 1 de abril e até ao final de junho e o objetivo é que este plano vá sendo avaliado. "O resultados deste plano estratégico serão monitorizados pela DE-SNS, de forma a avaliar a necessidade de alterações e definir a atuação nos restantes trimestres de 2023, em função da experiência do modelo, com perspetiva de potencial redução dos pontos de rede no verão e o aumento da disponibilidade no inverno, adaptando a oferta à procura de cuidados".

No entanto, e a par do horário definido para as unidades, a DE faz acompanhar este plano de uma série de outras medidas que vão desde a literacia em saúde, mais informação e sensibilização para a situações dos cuidadores, até à articulação com os cuidados primários e com o INEM. "O INEM, deve estar em regime de prontidão, disponibilizando os meios de emergência médica pré-hospitalar que possibilitem apoio de emergência e/ou encaminhamento de forma segura e adequada".

Por outro lado, deve também desenvolver sistema de partilha de informação no que concerne à disponibilização de vagas nas Unidades de Cuidados Intermédios e Intensivos Pediátricas, em articulação com o Transporte Inter-hospitalar Pediátrico, para garantir respostas consistentes.

A DE refere ainda que as instituições hospitalares devem articular com a ARSLVT, o INEM, o SNS24, o Portal do SNS e os Agrupamentos de Centros de Saúde da área de influência destes hospitais, a disponibilização de toda a informação à população sobre o funcionamento dos Serviços de Urgência de Pediatria.