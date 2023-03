PJ procura cocaína em cargueiro de 170 metros atracado no Porto de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) está a revistar um cargueiro com 170 metros de comprimento no Porto de Lisboa, na doca de Alcântara, à procura de cocaína.

Segundo o JN, o navio tem bandeira do Panamá e partiu da América do Sul com uma carga de carvão.

A atracagem do navio aconteceu por volta das 18:20 deste domingo, sendo que a derradeira parte da viagem foi feita sob escolta da Marinha Portuguesa, que abordou o navio a mais de 100 milhas da costa, a pedido da PJ, que estava a investigar uma rede criminosa suspeita de utilizar a embarcação para fazer chegar cocaína a solo português.

Devido às dimensões do cargueiro, os trabalhos de revista pela Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária não foram concluídos este domingo e por isso vão prosseguir esta segunda-feira.

O Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa foi acionado às 16:40 horas deste domingo, para fazer despiste de "eventuais atmosferas perigosas".