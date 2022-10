PJ deteve por rapto violento suspeito de terrorismo que tinha sido libertado

A Polícia Judiciária deteve um suspeito de terrorismo que tinha sido libertado há cerca de um ano e que terá participado num rapto com tentativa de extorsão "de um elevado valor monetário", como de pode ler num comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira, 20 de outubro.

Trata-se de Iqbal Singh, de nacionalidade indiana e detido em julho do ano passado em Loures no cumprimento de um mandado de captura internacional - após ter sido detetado a pedir uma autorização de residência com um passaporte falso - pois é suspeito no seu país dos crimes de terrorismo, associação criminosa e tráfico de heroína.

Esteve detido durante três meses e acabou, segundo a CNN Portugal, por ser libertado por decisão do Tribunal da Relação que, assim, negou o pedido de extradição efetuado pelo estado indiano alegando que não teriam sido dadas garantias suficientes de que no seu país não seria sujeito a pena de morte ou prisão perpétua.

Após essa decisão Iqbal Singh ficou em liberdade, mas continuou sob vigilância da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ que agora o deteve, com outros quatro compatriotas, de idades compreendidas entre os 30 e os 42 anos, sob a suspeita da prática dos crimes de rapto, roubo e ofensas à integridade física qualificadas.

A operação que permitiu estas detenções envolveu buscas domiciliárias nas localidades de Odivelas e Amora.

De acordo com o comunicado da PJ, os factos que levaram à atual detenção aconteceram a 26 de agosto e tiveram como alvo um homem de 35 anos, também natural da Índia.

Segundo a Judiciária, o rapto tinha como objetivo "a tentativa de extorsão de um elevado valor monetário, de que a vítima alegadamente se terá apropriado e utilizado em proveito próprio, tendo esta sofrido várias agressões por parte dos arguidos, pelo que necessitaria de receber assistência médica em Unidade Hospitalar".

Os cinco arguidos já foram presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e depois de ouvidos pelo juiz foi-lhes decretada a prisão preventiva.