PJ deteve homem de 19 anos suspeito de ferir vizinho a tiro em Famalicão

A PJ refere que o suspeito queria alvejar um familiar com quem tinha tido um "desentendimento verbal", mas o pai desviou a direção do disparo, acabando os "múltiplos projéteis" por atingir uma pessoa que se encontrava no patamar imediatamente acima.