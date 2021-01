PJ detém suspeito de sequestrar condutora e incendiar o veículo em Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem que em 2020 terá sequestrado e agredido uma condutora em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, roubando e incendiando a sua viatura, revelou esta terça-feira a Diretoria do Norte daquela autoridade.

Em comunicado, a PJ/Norte afirma que o alegado autor dos crimes, de 21 anos de idade, "sem ocupação profissional e com vários antecedentes criminais por crimes contra o património e contra as pessoas", foi detido na segunda-feira durante uma operação que incluiu a realização de buscas domiciliárias realizadas não só em Vila Nova de Gaia, mas também em Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

Os factos em investigação, indica a PJ, ocorreram na noite do dia 11 de maio de 2020 e madrugada seguinte em Vila Nova de Gaia, "ocasião em que, mediante ameaças, foi subtraída e posteriormente incendiada uma viatura automóvel e a sua proprietária sequestrada, ficando privada da sua liberdade durante várias horas e alvo de múltiplas agressões físicas".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas, estando indiciado pela alegada prática dos crimes de sequestro, roubo e ofensas à integridade física, além de tráfico de estupefacientes.