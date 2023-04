PJ: "As diligências em curso são as de uma investigação normal de duplo homicídio"

No passado dia 28 de março duas mulheres do Centro Ismaelita foram mortas por um refugiado afegão.

"A investigação até à data desenvolvida e que tem decorrido de forma ininterrupta desde os acontecimentos, não conseguiu identificar qualquer elemento que nos permita atribuir motivações de natureza radical, extremista, terrorista aos tristes acontecimentos que se verificaram e que deram origem à morte de duas pessoas. Não conseguimos ainda e não parece que isso venha a acontecer, uma vez que já esgotámos praticamente todas as diligências", revelou a diretora da Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária (PJ), que está com este processo.

Manuela Santos foi uma das convidadas desta semana do Podcast Soberania, uma parceria do DN com o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), e falava da morte das duas mulheres do Centro Ismaelita por um refugiado afegão.

Ouça aqui o podcast:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta responsável, que entrou na PJ há 28 anos e na UNCT há 20, vem assim confirmar um primeiro veredicto que já tinha sido inicialmente assumido pelo diretor nacional da PJ, Luís Neves, com base nas primeiras diligências da investigação.

De acordo com Manuela Santos foram acionados "mecanismos de cooperação internacional", feito todo um trabalho "quer interna, quer externamente e agora as diligências que se seguiram enquadram-se numa investigação normal no âmbito de um duplo homicídio".

Manuela Santos, diretora da UNCT da PJ, José Manuel Anes, fundador do OSCOT, Cátia Moreira de Carvalho (em zoom), imvestigadora de extremismo e radicalização, e Diogo Noivo, investigador académico de terrorismo. © Carlos Pimentel / Global Imagens

Questionada sobre a situação da atividade terrorista e extremista em Portugal, esta responsável responde que a UNCT que "tem a responsabilidade de atuar sobretudo em termos preventivos" e "evitar a ocorrência de situações que ponham em causa a segurança interna e o funcionamento das instituições", tem detetado "nos últimos dois ou três anos, mas com especial incidência nos anos mais críticos da pandemia, um ressurgimento de comportamentos extremistas".

Sublinha a diretora desta Unidade que esses comportamentos evidenciam-se "muitas vezes no ambiente digital, online, porque é muito propício a que haja manifestações de extremismos, discursos, normalmente mais acentuados na perspetiva de movimentos de extrema-direita, que depois acompanham discursos de ódio, racismo, xenofobia, ou em função de opções sexuais".

Manuela Santos, diretora da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária © Carlos Pimentel / Global Imagens

Segundo Manuela Santos "há todo um discurso, uma narrativa que se traduz na prática de crimes vulgarmente designados como crimes de ódio que integram a previsão do artigo 140 do Código Penal. E é nesse sentido também que temos detetado um grande aumento em 2020 e 2021. Um aumento, diria mesmo de 300% ou 400%. Curiosamente, no ano 2022, temos vindo a notar um decréscimo nesses números. E felizmente durante este ano também estamos a sentir que os números estão a suavizar um pouco".

O fundador e ex-presidente do OSCOT, José Manuel Anes, assinala a importância de dar atenção ao "terrorismo de extrema-direita", mas considera igualmente "assustador" o "fenómeno do conspiracionismo".

Por outro lado, acrescenta este perito em terrorismo e islamismo, "temos a questão do jihadismo". Considera que foi importante a avaliação rápida da PJ a dizer que não havia indícios de terrorismo (nos homicídios no Centro Ismaelita) e isto é extremamente importante, mas claro que pode haver em algum caso".

José Manuel Anes, fundador e ex-presidente do OSCOT, perito em terrorismo e islamismo © Carlos Pimentel / Global Imagens

José Manuel Anes afirma que visita "regularmente" os seus "amigos na Mesquita Central de Lisboa, o Sheik Munir e o vice-presidente da Comunidade Islâmica, e eles estão assustados. Dizem que são várias mesquitas, pequenas salas de oração por todo lado, uma série delas, e não têm possibilidade de saber o que é que lá se passa. Ora, nós não podemos atentar contra a liberdade religiosa, mas temos de saber o que é que lá se passa, qual é a tendência deles, se são salafistas, se são jihadistas, esperemos que não sejam, mas é uma coisa que assusta os próprios muçulmanos".

Renovar a Estratégia de Combate ao Terrorismo

No anterior podcast Soberania, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro, explicou que está em curso a primeira revisão da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo (ENCT), em vigor desde 2015 , com o objetivo de incluir a prevenção de extremismos políticos, de movimentos negacionistas e antissistema, entre outros.

Diogo Noivo, politólogo e investigador desta área, começa por recordar que a ENCT "já chegou a Portugal com 10 anos de atraso" e é "em grande medida uma transposição da estratégia de contraterrorismo da União Europeia, adotada pelo Conselho Europeu em dezembro de 2005".

Entende pois que "a intenção de atualizar o conceito de terrorismo em Portugal, parece algo necessário e que olhando para alguns casos recentes essa atualização pode ser muito interessante".

Autor de vários trabalhos sobre terrorismo, entre os quais "Uma História da ETA", livro que analisa a história da organização terrorista basca e da sua presença em Portugal, Diogo Noivo sublinha que os relatórios "TE-SAT da Europol", que registam a situação e tendências do terrorismo na Europa, mostram que "um aumento significativo da extrema-direita". Porém, acrescenta, "temos visto também que, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, a violência dita de extrema-esquerda e anarquista continua a ser, no contexto europeu, muito mais frequente do que a de extrema-direita. É, porém, menos letal, embora dependa dos anos".

Diogo Noivo, politólogo, investigador e autor do livro "Uma História da ETA" © Carlos Pimentel / Global Imagens

Ainda sobre a estratégia nacional, Diogo Noivo considera-a "muito normativa" defendendo que "falta o seu caráter estratégico, de médio e longo prazo e, mais uma vez apelando àquilo que é a história do terrorismo no século XX, faltam elementos fundamentais para o combate ao terrorismo, como a sociedade civil, como o jornalismo, como as universidades".

Transparência e bom jornalismo

A necessidade de criar uma cultura de segurança na sociedade civil é, aliás, um dos motivos para criticar o facto de o Plano de Prevenção da Radicalização para o Terrorismo e Extremismo continuar a ser "reservado", segundo declarou Paulo Vizeu Pinheiro.

"Acho que é importante a comunidade estar informada, saber o que se passa e por isso não vejo razão para este plano ser secreto ou ser desconhecido. A segurança é um tema que mexe muito com as pessoas, mexe muito com as emoções e facilmente este tema é explorado e, portanto, se a população geral souber que existe algo a ser feito em concreto e conhecer esses contornos, isto gera a sensação e a perceção de segurança", destaca Cátia Moreira de Carvalho, investigadora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.

No 6º episódio do Podcast Soberania debateu-se terrorismo © Carlos Pimentel / Global Imagens

José Manuel Anes defende que, em casos como o do Centro Ismaelita, "é fundamental que as autoridades deem a noção ao público sobre o que se passa. A investigação criminal é feita por etapas, com várias hipóteses em cima da mesa. É um caminho racional e o facto de as pessoas pensarem que isto é assim, não podem estar à espera de visões místicas, porque é racionalidade total".

Por seu turno, Diogo Noivo ressalva que "o terrorismo não é uma coisa fácil de noticiar". Por um lado, "no terrorismo as vítimas têm sempre um caráter simbólico. Quando uma organização terrorista assassina um polícia, não está a assassinar aquele polícia em concreto, mas sim o rosto da autoridade do Estado. A própria violência terrorista também tem um caráter performativo muitas vezes. Depois, o terrorismo ao contrário de outras formas de crime, precisa de publicidade, se não tiver publicidade, não existe. E depois, com certeza, o terrorismo quer condicionar a opinião pública. Tudo isto faz com que o trabalho dos jornalistas seja muito difícil".

É preciso, pois, que os jornalistas encontrem um meio-termo: "não podemos abdicar desse dever que o jornalismo tem de informar, mas ao mesmo tempo temos de pedir ao jornalismo que não vá ao encontro dos objetivos da organização terrorista, que são criar alarme social, passar ou propagar esta ideia simbólica e performativa".

Acha que no caso do Centro Ismaelita, "de um modo geral, a comunicação social portuguesa esteve muito bem, mas as autoridades também, em particular a PJ com as declarações do Diretor Nacional a afastar a hipótese do terrorismo, o que rapidamente matou a especulação".

Imigração e Segurança, um desafio

Tempo ainda para debater os novos fluxos migratórios, que Cátia Moreira de Carvalho receia que possam alterar "um pouco a dinâmica" de integração nas comunidades, nomeadamente, "a comunidade muçulmana que pode não conseguir dar o acompanhamento necessário à inclusão destas pessoas, o que pode levar a alguns riscos de marginalização social".

Cátia Moreira de Carvalho, investigadora na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto e perita em extremismos e radicalização © Carlos Pimentel / Global Imagens

Esta investigadora de extremismos, recorda que "os refugiados ou imigrantes podem radicalizar-se depois da chegada ao país de acolhimento", com "os grupos terroristas ou extremistas podem explorar alguns dos sentimentos, por exemplo, de revolta, de desânimo e isto pode derivar da falta de integração, da falta de oportunidades ou até da falta de compreensão".

Cátia Moreira de Carvalho dá nota de que "apesar de não haver radicalização violenta em Portugal, junto de refugiados nem de imigrantes" houve refugiados, com quem trabalha, que já lhe disseram "que sentem falta de estratégias de prevenção ou trabalho de prevenção junto deles, para se prevenir o extremismo violento".

Diogo Noivo entende que "a migração não é um problema de segurança, é um desafio de segurança. O simples facto de chegarem pessoas oriundas de outros países não é um problema, muito menos de segurança, mas exige por parte do Estado, um trabalho das Forças e Serviços de Segurança, dos Serviços de Informações, que permita isolar casos que são minoritários. Temos estudos que mostram que são casos infra minoritários, em que há aproveitamento por parte de organizações terroristas de movimentos migratórios, mas que não podem ser generalizados" apesar do interesse de alguns partidos políticos "em polarizar o debate político e aprofundar clivagens que já existem na sociedade".

Os convidados, José Manuel Anes, Manuela Santos e Diogo Noivo, com os moderadores do podcast sobre terrorismo, Valentina Marcelino e Jorge Bacelar Gouveia © Carlos Pimentel / Global Imagens

Como prova de que "fronteiras abertas não é causa suficiente, são necessárias muitas outras, para que se constitua um problema de terrorismo em território nacional", Diogo Noivo lembra que Espanha, único país com o qual temos fronteiras territoriais, "é, há pelo menos 40 anos, fustigada por várias formas de terrorismo, extrema-direita, extrema-esquerda, nacionalista, jihadista. Se a simples abertura de fronteiras fosse razão suficiente para a criação de terrorismo, há muito tempo que tínhamos um problema de terrorismo".

Ouça aqui o podcast Soberania: