Pfizer/BioNTech prometem 75 milhões de doses extra de vacina na primavera

A BioNTech e a Pfizer anunciaram esta segunda-feira que vão aumentar as entregas de vacinas contra o coronavírus para a União Europeia, prometendo enviar até 75 milhões de doses extras na primavera.

"A Pfizer e a BioNTech continuam a trabalhar para aumentar as entregas a partir da semana de 15 de fevereiro, garantindo que forneceremos a quantidade total das doses da vacina no primeiro trimestre que contratualmente comprometemos e até 75 milhões de doses adicionais para a União Europeia no segundo trimestre", disseram em comunicado.

A declaração acontece horas antes de um encontro convocado pela chanceler Angela Merkel com os fabricantes de vacinas enquanto cresce o descontentamento face à lenta campanha de vacinação na União Europeia.

"Estamos a trabalhar com empresas farmacêuticas para garantir que as vacinas são entregues aos europeus. BioNTech/ Pizer vão entregar 75 milhões de doses extra no segundo trimestre - e até 600 milhões no total em 2021.