Pessoas com deficiência vão ter um novo serviço de apoio da Segurança Social

O programa "com um custo anual de 33 milhões de euros" visa "tornar as pessoas com deficiência menos dependentes de institucionalização, apoiando a sua integração na sociedade, na escola e no trabalho", refere o comunicado. Cerca de "3.000 pessoas" deverão ser beneficiadas, segundo o Governo.