Período de adaptação à proibição de circulação de táxis com mais de 10 anos prorrogado até 2025

"Atendendo às dificuldades económicas" do setor e "para garantir que não haverá rutura no serviço público de táxi", o Governo irá proceder "à prorrogação, por mais dois anos, até dezembro de 2025", do período transitório para o cumprimento da proibição de circulação de viaturas com mais de 10 anos.