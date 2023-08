Peregrinos entre o nervosismo e o entusiasmo para ver o Papa Francisco

O segundo dia da Jornada Mundial da Juventude está a ser marcado pela chegada do Papa Francisco a Lisboa na manhã desta quarta-feira. O Papa aterrou na capital às 9:44 e seguiu para Belém para a visita de cortesia com Marcelo Rebelo de Sousa.

Centenas de peregrinos dirigiram-se para Belém para tentar ver o Papa. Ao longo desta quarta-feira, os jovens passaram o dia a visitar a Feira Vocacional e os confessionários do Parque do Perdão, colocados no Jardim Vasco da Gama.

O padre Gilberto de Oliveira Alves veio de Brasília, no norte do Brasil, e saúda o entusiasmo do Papa Francisco em encontrar-se com jovens apesar dos seus problemas de saúde. "Sinto muita alegria em ver que a Igreja continua muito viva, cheia de jovens, de força e de coragem para evangelizar e dar o testemunho de Cristo por todas as partes", afirma o padre.

Para alguns dos elementos deste grupo do norte do Brasil, é a primeira vez que estão a participar na Jornada Mundial da Juventude e estão todos animados por estar em Lisboa e com o Papa.

Padre Gilberto de Oliveira Alves, de Brasília, no Brasil © Paulo Spranger/Global Imagens

Para Josue Rosario, de Porto Rico, também é a primeira vez a participar numa JMJ e o jovem revela-se nervoso por estar com o Papa. "Estou entusiasmado mas também muito nervoso porque é a primeira vez que vou ver o Papa. Este é um momento entusiasmante para toda a gente que o deseja ver ao vivo", diz o jovem que veio num grupo com mais 88 pessoas.

Quando o Papa chegou a Belém, Josue não o conseguiu ver, mas está entusiasmado para quando conseguir.

Josue Rosario, peregrino de Porto Rico © Paulo Spranger/Global Imagens

Bernadeth Lucanas, de Melbourne, na Austrália, veio num grupo com mais de 500 pessoas que está feliz por poder estar na presença do Papa Francisco. "É uma alegria ver o Papa em pessoa. Esperámos tanto por este momento e agora ele está aqui em Portugal", afirma Bernadeth.

Para este grupo a Jornada Mundial da Juventude tem sido um encontro que lhes tem permitido estar com peregrinos de outros países, tal como "experienciar Deus de diferentes formas".

Bernadeth Lucanas (à frente), da Austrália, com o seu grupo © Paulo Spranger/Global Imagens

Valeria, Andrea e Dulce vieram do México e sentem-se abençoadas por poder estar neste encontro de jovens. "Sinto-me feliz, é algo que desejei durante muito tempo e é uma resposta de Deus ao meu coração para continuar a amá-lo", diz Valeria Ruiz.

Andrea Forzan ficou impressionada com a quantidade de gente que está na JMJ e que partilham a mesma fé. "Ver o Papa é um sonho que tenho desde criança", afirma a jovem.

"O Papa vai estar connosco, vamos respirar o mesmo ar e sinto-me muito abençoada por estar aqui", reforça Dulce Maria Cardona.

Valeria Ruiz, Andrea Forzan e Dulce Maria Cardona, peregrinas do México © Paulo Spranger/Global Imagens

sara.a.santos@dn.pt