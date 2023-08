Peregrinos encontram conforto na confissão

A espera pelo Papa Francisco faz-se com diversas atividades espalhadas por Lisboa, como em Belém onde está a Cidade da Alegria. Milhares de peregrinos pintam as ruas desta zona de verde, vermelho e bandeiras de todos os países. Uma das principais atrações nesta "mini cidade", cujas ruas remetem para todas as outras Jornadas que já se viveram, é o Parque do Perdão, um local onde os jovens são chamados para a Reconciliação.

Padres de todo o mundo ouvem peregrinos com todo o tipo de vivências para que estes possam aprofundar a sua fé e refletir sobre as questões os afligem. Apesar das longas filas, que podem levar a uma espera de 30 a 40 minutos, ou até mais, e do sol intenso que se faz sentir, a maioria dos peregrinos espera o tempo que for necessário.

O padre Leon Lawrence veio de Mumbai, na Índia, e voluntariou-se para estar no Parque do Perdão. Esta é a sua primeira Jornada Mundial da Juventude e para ele era indispensável dar o seu contributo neste evento da Igreja Católica. Cada padre fica cerca de uma hora e meia nos confessionários que lhes são atribuídos.

Padre Leon Lawrence © Carlos Pimentel/Global Imagens

Ouvem pessoas de todo o mundo desde que falem a língua da secção em que foram colocados - as confissões podem ser em português, italiano, espanhol, francês e inglês. "Esta é uma experiência muito bonita porque as pessoas não te conhecem e podem procurar Deus e o perdão. Deus é generoso em dar-lhes o sacramento da Reconciliação para crescerem com mais graça e perdão", afirma o padre.

Leon Lawrence é um dos 800 Missionários da Misericórdia de todo o mundo escolhidos em 2016 pelo Papa Francisco para o sacramento da confissão. Também por isto fez todo o sentido ao padre de Mumbai voluntariar-se para estar agora em Portugal.

Marta Corte-Real não se inscreveu como peregrina nem como voluntária na Jornada Mundial da Juventude mas faz questão de viver esta experiência de todas as formas que pode, incluindo confessar-se no Parque do Perdão. "Uma das coisas que me movem é ver a fila para as confissões, ver tantas pessoas jovens focadas no que realmente importa que é vir aqui e encontrar-se com Jesus, apesar de existirem outras atrações disponíveis e mesmo turismo para fazer", diz ao DN.

Marta Corte-Real © Carlos Pimentel/Global Imagens

Para esta a jovem uma das coisas mais interessantes na experiência no Parque do Perdão é a pessoa não saber a que padre se vai confessar. "A mim calhou-me um padre indiano e foi interessante esta troca de culturas e de experiências. A forma como ouviu a minha confissão e me aconselhou provavelmente não seria a mesma se fosse um padre de um outro país ou cultura".

