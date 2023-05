Pelo menos duas escolas de Lisboa fecham devido a protestos de estudantes pelo fim ao fóssil

Os jovens ativistas ambientais do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa!", que desde a semana passada promovem ações de protesto em vários estabelecimentos de ensino alargam a partir desta terça-feira as iniciativas a mais escolas e universidades e prometem ser mais "confrontativos".

Entre as escolas fechadas esta terça-feira incluem-se a secundária D. Luísa de Gusmão e a escola António Arroio. Além destas, vão surgir novas ocupações no Liceu Camões, na escola Rainha D. Leonor, na FCSH da Nova, na Faculdade de Letras do Porto, e a FEUC em Coimbra. Entretanto, continuam as ocupações da FLUL e FPUL, que acontecem desde o dia 26 de abril.

Exigindo o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025, os jovens dizem que só param quando tiverem 1500 pessoas dispostas a participar numa ação contra o gás natural marcada para dia 13 no porto de Sines.

"Nós não queríamos fazer isto, mas temos de o fazer porque o nosso futuro está em risco e o governo não está a fazer o suficiente. Estão a acontecer recordes de temperatura em Abril. Porque é que não estamos todos a agir como se a nossa casa estivesse a arder?", afirmou a porta-voz do protesto, Teresa Núncio, num comunicado enviado às redações.

"Estas catástrofes climáticas e a crise climática não são normais, portanto a nossa resposta não pode ser normal. Precisamos de disrupção para parar a destruição", acrescentou.

A nível internacional, começam também esta terça-feira as ocupações de escolas e universidades pelo fim ao fóssil convocadas pelo movimento internacional "End Fossil: Occupy!" em Espanha, na República Checa, no Reino Unido, e na Alemanha.