Paulo Pimenta é candidato a bastonário dos advogados

O atual presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, Paulo Pimenta, é formalmente candidato a bastonário. Propõe-se com a promessa de ser uma figura "agregadora e consensual, capaz de evitar guerras e disputas internas".

A apresentação, que decorreu na segunda-feira no salão nobre da sede da Ordem dos Advogados, contou com a presença do mandatário nacional do candidato, o antigo bastonário Rogério Alves.

Foram também apresentados os restantes 20 membros da lista que integrará o Conselho Geral, que contempla advogados inscritos pelos sete Conselhos Regionais do país: de Lisboa: Ana Rita Duarte Campos, Cláudia Amorim, Diogo Ortigão Ramos, Gonçalo Areia, Isabel Magalhães, Maria Quintela, Paulo Saragoça da Matta, Tiago Leote Cravo, Tito Arantes Fontes; do Porto: Agostinho Guedes, André Lamas Leite, Cláudia Areal, João Martins Costa, José de Freitas; de Coimbra: António Sá Gonçalves, Sílvia Carreira de Évora: João Vaz Rodrigues; de Faro: Paula Pereira Coutinho; da Madeira: Paula Margarido; dos Açores: Maria do Sameiro Mesquita Gabriel.

No seu discurso, Paulo Pimenta frisou que, caso venha a ser eleito, será um bastonário em total exclusividade e apenas cumprirá um único mandato, assim respeitando uma regra clássica, não escrita, e que, nos últimos anos, deixou de ser observada.

Ainda identificou vários desafios da ordem, entre eles a necessidade de repensar a estrutura orgânica e funcional desta instituição, incluindo as formas de financiamento, bem como encontrar uma solução segura e sustentada para o sistema de previdência dos advogados.

Também a preocupação de lançar o debate sobre o regime fiscal das sociedades de advogados, bem como o desafio de assumir que o sistema do apoio judiciário deve ser revisto e melhorado, mas mantendo-se exclusivamente gerido pela ordem, e o desafio de repensar a formação inicial dos advogados foram assuntos mencionados pelo candidato, segundo comunicado enviado ao DN.