Patrícia Castelhana: A imobiliária empreendedora que viu (e ajudou a) mudar Lisboa

Ali mesmo ao lado das ruínas do Chiado, onde ficam os escritórios da Castelhana, há um segredo ainda para muitos lisboetas. Encravado entre escadinhas e fachadas, recuado da plataforma em que dezenas de turistas já voltaram a acotovelar-se lutando pela melhor memória que podem levar no telemóvel enquanto esperam pelo Elevador de Santa Justa, Topo está ainda sereno ao fim da manhã. Há de lotar a esplanada enquanto converso com Patrícia, com quem me estreio num encontro mas sinto que é amiga de sempre. Facilidades do sorriso franco com que me recebe e do encadeamento tranquilo dos temas que tomam conta de nós.

Ri-se logo que lhe pergunto como começou a aventura que a fez trocar uma florescente e promissora carreira em branding e consultoria de telecomunicações em Madrid pela imobiliária que agora lidera, que o pai lhe depositou nas mãos - empresa 100% portuguesa e líder em empreendimentos, no digital e em golden visa. "Eu nunca quis trabalhar em imobiliário, achava aquilo uma coisa arcaica. Era sócia fundadora com o meu pai, mas nunca quis dedicar-me a essa atividade." Era feliz em Madrid a aplicar os conceitos aprendidos na licenciatura em Gestão, lá vivia quando foi mãe, apesar de vir muito a Lisboa, e ainda acreditou que podia conciliar tudo, "com o António, de dois meses, às costas". Até à primeira vez que fez as malas para vir a Portugal: "até chorei, tal era a quantidade de coisas e a logística daquilo tudo".

Estávamos em 2006 e pela primeira vez cederia à vontade do pai, fundador da Castelhana, que a desafiou a ajudá-lo numa proposta para concorrer ao megaempreendimento Metro City. A experiência em consultoria viria a ser determinante para vencerem o concurso, contra todas as expectativas. E para a fazer começar a apaixonar-se pelo negócio familiar. "Vendemos 185 apartamentos nesse ano", recorda Patrícia Clímaco, que se rendeu à evidente vocação - ela chama-lhe herança genética -, vendeu a sua empresa em Espanha e se tornou CEO da Castelhana. "Aquilo parecia uma máquina de fazer dinheiro e de repente veio a crise e parou tudo: o setor, as vendas, o crédito, tudo."

Encomendamos o rico e delicioso brunch do Topo Chiado

Patrícia vai-me contando como aprendeu a profissão da maneira mais dura: "Tinha de pensar no que podíamos fazer para vender quando ninguém aqui estava disposto a comprar", explica. Se o mercado português estava fechado, começou a fazer prospeção fora, pôs anúncios na Caras Angola, planeou numa viagem a Moçambique, onde já passara um ano a fazer voluntariado, no Bilene. e foi então que veio o contacto de um grupo israelita que confiou à Castelhana o turnaround de três edifícios em Lisboa que estavam há quatro anos parados. "Nem tínhamos budget para limpar tudo; selecionamos alguns apartamentos, fomos ao Ikea comprar cortinas, flores, ligámos luzes para dar um ar decente e habitado àquilo e a verdade é que começámos a vender - no que ajudou termos protocolo com os bancos e conseguirmos crédito numa altura em que a banca também estava semifechada. Foi uma aprendizagem brutal."

Ao mesmo tempo, Patrícia dava a volta à casa, digitalizava a empresa, reorganizava, fazia contactos e parcerias, remodelava a equipa toda - ficou só um comercial, dos então 20, alguns dos quais nem sabiam enviar emails.

Expansão faz-se a norte

Hoje conta com mais de 60 pessoas na equipa de Lisboa, onde o negócio está focado, e está a expandir o Porto para alargar a Castelhana à cidade e a toda a região do Vale do Ave, onde assegura haver imensas oportunidades e potencial. Quer chegar ao fim do ano com 30 pessoas a norte.

Mas adiantamo-nos. Voltemos à crise imobiliária e ao ponto de retorno, que a apanhou em viagem a Maputo com o pai, onde auscultavam potenciais negócios. "Estávamos lá e o meu telefone estava sempre a tocar com pedidos de chineses que queriam ver casas em Lisboa. Estava a arrancar o programa dos vistos gold e ninguém sabia muito bem quanto aquilo valia." Decidiu então abreviar a viagem e em março já andava por Pequim, contratou chineses, fez parcerias. "Até hoje, a Castelhana é líder em golden visa", orgulha-se. E se no início eram sobretudo chineses - foram 200 a comprar-lhe casa cá, todas acima de meio milhão de euros e sobretudo no Parque das Nações, só no primeiro ano, 2013 -, o mercado foi-se abrindo. Entraram os fundos americanos, os franceses, e as vendas dispararam. "Em 2015 não conseguíamos ter uma casa: se alguém gostava do que mostrávamos tínhamos de dizer que a decisão tinha de ser tomada no dia ou corria o risco de a perder." Ao entusiasmo e descoberta de Lisboa somavam-se os anos de mercado parado, em que o stock, que não era vasto na capital, se esgotou.

"As pessoas já não se lembram bem, mas havia muitas ruas em que estava tudo podre, velho, a cair. Isto parecia a Havana da Europa. Um americano chegou a perguntar-me se tínhamos estado em alguma guerra para termos a cidade naquele estado..." A bolha da reabilitação arrancava por essa altura, muito graças a Lisboa estar na moda e às medidas tomadas para incentivar o investimento privado na reabilitação. E pouco tempo correu até a Castelhana vender o primeiro prédio, o único recuperado numa Rua dos Correeiros meio envelhecida meio abandonada. Vendeu-se a 2750 euros/m2. "O meu pai ainda não acreditava naquilo, dizia que eu tinha enganado os chineses", ri-se.

Mas Patrícia sabia que fazia - além do feeling, aproveitara a crise pata tirar um mestrado em Avaliação Imobiliária e Reabilitação Urbana, com a tese a focar-se no investimento privado na reabilitação. E conhecia bem o potencial da sua cidade. A realidade confirmou-lhe a intuição. Lisboa começou a renascer. "Nessa altura cheguei a passar as noites na Rua de São Paulo, a levar chineses à Pensão do Amor para verem como era o bairro." Aquele e outros, porque além da rua cor-de-rosa, outros marcos da cidade, como o Belcanto, têm dedo seu. E ainda provou ao pai que não estava a enganar ninguém: os investimentos feitos nessa altura triplicaram de valor. Até hoje, esses compradores mantêm as casas - "menos de 2% vendeu e a maioria tem-nos em arrendamentos de longa duração". Se então, em 2014, mais de 80% dos compradores eram chineses, também se abriu o leque de nacionalidades dos compradores, que há dois anos era já de mais de 42, incluindo muitos jovens que viam Lisboa em artigos de publicações internacionais e decidiam investir, mas também residentes não habituais e portugueses expatriados. Hoje, é dinheiro português, aliás, que assegura metade das vendas, garante Patrícia Clímaco. E remata, orgulhosa: "Eu vi Lisboa a mudar. E ajudei a essa mudança! As pessoas desvalorizam o papel dos consultores imobiliários mas fomos extraordinariamente importantes nessa mudança, na captação de investimento para o país."

A arte vai ter sempre lugar

A dona da Castelhana acredita que há um segredo que alimenta o seu sucesso: o facto de trabalhar com os promotores, os arquitetos, de chegar cedo aos projetos, ajustá-los e moldá-los ao que sabe que os clientes querem e aos preços que esses clientes podem pagar. "Normalmente, entramos com dois anos de antecedência. Damos inputs, é uma relação superinterativa."

E na atual crise houve contração? A gestora garante que muito pelo contrário: "Têm sido dos melhores anos. O que se entende, porque nesta pandemia a casa saiu rainha; as pessoas sabem que vão estar mais tempo em casa, trabalhar em casa, querem espaço para os miúdos estudarem, para o casal ter alguma privacidade, vende-se muito o conceito de áreas +1. E também os espaços livres, abertos, e os condomínios com amenities como piscina, jardim ou ginásio", explica.

Grande parte desse negócio feito em pandemia, fê-lo graças à aposta digital. Conta que lançou o empreendimento Vale Rio em pleno primeiro confinamento e à distância vendeu 37 apartamentos em 8 horas. "Ultrapassou todas as expectativas", assume. Lançou há poucas semanas mais dois que saíram com igual facilidade: do Duo no Campo Pequeno, a 6200 euros/m2 voaram 50 casas numa semana. Um terço dos negócios que faz, conta, vem de parcerias internacionais, incluindo a exclusiva com a CBRE e outras 3 mil, incluindo 500 internacionais, alimentadas com roadshows e feiras - agora em webinar. E acredita, tendo em conta o investimento contínuo, que as mudanças legislativas em curso para o setor não terão grande impacto. "O que mudou foi o tipo de compra dos chineses, que antes vinham cá e se apaixonavam e faziam negócios mais afetivos. Agora é tudo à distância e mais raciona." O que explica a redução do gasto médio desses cidadãos, que antes chegava aos 700 mil euros e agora está a metade. Ainda assim, "quem quer e pode ter uma casa na Avenida da Liberdade, vai sempre comprar". O que já não é verdade nas transversais, que estavam a ser compradas sobretudo por portugueses para arrendamento de curta duração e deixaram de ter relevância com as zonas de contenção e as restrições ao Alojamento Local. "Aquilo era um bom complemento salarial para muitas famílias, mas deixando se poder fazer negócio, os portugueses deixam de olhar para essas zonas", garante Patrícia. E conclui: "Pôr as pessoas todas a viver no centro da cidade é um mito."

Essa vontade, a par do fim do regime especial para a reabilitação urbana, teme que possam fazer voltar a recuperação de Lisboa aos 6% a 8% que era a fasquia há uns anos, e que duplicou. A proporção já está mesmo a cair, para os 12%. E a burocracia e obstáculos legislativos, de licenças, camarários e afins têm desincentivados que ainda olham essa como uma opção. A maioria, porém, virou-se para a construção nova. "É muito mais simples comprar um terreno em Oeiras ou na alta de Lisboa e fazer de raiz", explica Patrícia.

Já com os cafés na mesa, conta-me que a sua vida, quando não está a viajar ou a trabalhar - o que tenta sempre, tendo chegado a fintar os confinamentos mundiais durante a pandemia, escapando-se para onde as coisas estavam menos perigosas e restritas -, se faz pelo Príncipe Real, onde agora já se passeia e toma um copo ao fim da tarde, nesta Lisboa agora aprazível, como a Madrid que recorda ou a Singapura onde adorou viver.

Hoje não trocava Lisboa por qualquer outro sítio do mundo - mas gostava de voltar a fazer voluntariado, como aos 24 anos, de ajudar quem não teve a sorte de nascer num sítio e numa família que lhe permitam chegar tão longe quanto ela chegou. Dar mais de si. E aos 45 anos guarda ainda o sonho que lhe entrou na cabeça aos 14: ser galerista. Foi em arte que gastou a totalidade do primeiro salário que recebeu na vida e nunca se desapaixonou. "Ainda vou ter uma galeria aqui em Lisboa", garante, a abarcar a cidade de cima e a imaginar o seu precocemente comprado Vihls numa das paredes. "É assim que me vou reformar, daqui a uns dez anos."