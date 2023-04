Páscoa com temperaturas que podem chegar aos 30 graus

O fim de semana de Páscoa vai ter temperaturas máximas acima da média para a época, que podem atingir os 30 graus no interior do Alentejo, embora as noites se mantenham frias, disse à Lusa fonte do IPMA.

"A previsão para o fim de semana da Páscoa será de céu em geral pouco nublado ou mesmo limpo em muitos locais. Com a informação disponível [até ao momento], tudo aponta para que seja tempo seco, sem chuva", disse Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço a temperatura máxima vai "sofrer uma subida ao longo desta semana", permanecendo durante o fim de semana sem "grandes alterações".

"Essa temperatura máxima está acima da média para a época do ano, havendo muitos locais do interior do Alentejo e do Vale do Tejo, que poderão atingir valores próximo de 30 graus centígrados", explicou, adiantando que, relativamente à temperatura mínima, "a subida não é muito significativa".

Em comunicado, o IPMA indicou que as temperaturas máximas "deverão variar aproximadamente entre 23 e 26 graus centígrados na generalidade do território, sendo ligeiramente inferiores na faixa costeira".

No que se refere às temperaturas mínimas, devem variar, aproximadamente, entre sete e 10 graus, com exceção da faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro, onde serão ligeiramente superiores, e do nordeste transmontano, onde serão inferiores a cinco graus.

Apesar da subida das temperaturas, a meteorologista apontou que se irá "notar que as noites ainda estão frias, ou seja, não será aquilo que se chama, normalmente, o tempo de verão", havendo arrefecimento noturno, notando-se, de acordo com a meteorologista, "uma grande diferença entre a temperatura diurna e a temperatura noturna".

Em relação ao vento, irá "predominar do quadrante leste durante o fim de semana da Páscoa, com tendência para rodar para o quadrante norte durante o período da tarde", explicou, salientando que terá "um pouco mais de intensidade na faixa costeira ocidental e também nas terras altas".

Já quando à agitação marítima, Ângela Lourenço destacou a costa Sul do Algarve, "com ondas de Sueste e que poderão atingir entre um a dois metros durante o período da Páscoa".

Em relação ao arquipélago da Madeira, neste momento, com a informação disponível, as previsões apontam para que haja, "apesar de tudo, alguma nebulosidade, sendo a probabilidade de ocorrência de precipitação baixa", disse Ângela Lourenço.

Entre quinta-feira e domingo, prevê-se uma pequena subida dos valores da temperatura, com as máximas a variar aproximadamente entre os 20 e os 25 graus centígrados e as mínimas entre 15 e 19 graus, exceto nas terras altas, onde serão inferiores, de acordo com o comunicado do IPMA sobre as previsões para a Páscoa na Madeira.

"Neste momento, com a informação disponível, tudo aponta que seja uma Páscoa sem precipitação, embora nas ilhas, o estado do tempo tenha tendência para variar com mais frequência do que propriamente no continente e, portanto, a incerteza associada a uma previsão a longo prazo. Para o arquipélago da Madeira é sempre maior do que para o continente e dependendo depois da situação meteorológica também", explicou.

Em relação aos Açores, e de acordo com um comunicado do IPMA, "a partir de quinta-feira, dia 06, a aproximação de um novo sistema frontal afetará o estado do tempo em todas as ilhas, começando pelas ilhas do Grupo Ocidental e estendendo-se gradualmente pelo restante arquipélago durante o dia de sexta-feira e sábado, dias 07 e 08".

"Sendo assim, prevê-se um aumento da nebulosidade com períodos de chuva passando a aguaceiros fracos, a intensidade do vento deverá aumentar para moderado a fraco (20/40 km/h) com rajadas até 65 km/h e, rodando para norte/noroeste em todo o arquipélago no dia 07, sábado", lê-se na nota.

Já no domingo, o arquipélago encontrar-se-á novamente sobre influência de um centro de altas pressões pelo que o céu deverá apresenta-se com alguma nebulosidade, mas alternando com abertas em todas as ilhas.

Prevê-se que as temperaturas mínimas possam variar entre os 11 e 13 graus centígrados e as máximas entre os 16 e os 18 graus.