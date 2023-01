Paris avança com referendo às trotinetas

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, anunciou este sábado a realização de um referendo, a 2 de abril, em que os parisienses serão chamados a escolher se querem manter os serviços de aluguer de trotinetas elétricas.

Atualmente, há três empresas na cidade que prestam este serviço, disponibilizando cerca de 15 mil veículos. Em setembro, a autarquia já tinha avisado a Lime, Dott e Tier de que não renovaria os contratos, que terminam no próximo mês de março.

Em declarações ao jornal Le Parisien, Anne Hidalgo defende o fim do aluguer de trotinetas elétricas, mas acrescenta que respeitará o voto dos parisienses. Inquéritos recentes aos habitantes da capital francesa têm mostrado uma profunda divisão sobre esta questão evidenciando também que este meio de transporte é muito usado por residentes na cidade, sobretudo jovens.

No topo das críticas ao uso das trotinetas está o desrespeito dos condutores pelas regras de trânsito, a circulação pelos passeios e o estacionamento caótico. Em 2019, a autarquia parisiense já tinha avançado com medidas para pôr fim à anarquia no uso destes veículos, proibindo o estacionamento nos passeios, a par de uma redução do número de empresas a operar no setor, que na altura ultrapassavam a dezena. "Há mais de 20 mil [trotinetas na cidade], é demais", dizia então Anne Hidalgo ao diário Le Monde. Mas a redução de empresas e de veículos disponíveis para alugar não parece ter resolvido o problema.

Na entrevista deste sábado ao Le Parisien, Hidalgo sublinha que a proibição de circulação não se estende às trotinetas privadas: com essas "não há problema". Segundo a autarca, os parisienses serão chamados a responder à questão "continuamos ou não com as trotinetas self-service?".

Lisboa assinou acordo com operadores do setor

As trotinetas ganharam grande popularidade em todo o mundo por facilitarem a mobilidade, mas a proliferação destes veículos nos grandes espaços urbanos tem levantado também muitas críticas. Lisboa não é exceção. Há pouco mais de uma semana a Câmara Municipal e os cinco operadores presentes na cidade assinaram um protocolo que prevê a circulação de um máximo de 1500 veículos por empresa no inverno, e de 1750 no verão.

No âmbito deste acordo, a Câmara de Lisboa vai criar hotspots para estacionamento obrigatório das trotinetas - segundo explicou então Carlos Moedas, presidente da autarquia, se os veículos não forem deixados no local próprio "não conseguem concluir a viagem", continuando os utilizadores a pagar o serviço.

De acordo com o presidente da câmara lisboeta "fica proibido o estacionamento de trotinetas nos passeios, em edifícios históricos, nas zonas próximas das entradas nos monumentos, nos acessos ao metro, em lugares de estacionamento, entre outros", como terminais rodoviários e ferroviários. É ainda proibida a circulação nos passeios e em sentido contrário ao trânsito.

As trotinetas ficam também limitadas a uma velocidade máxima de 20 km/hora.