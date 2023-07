Paredes. 11 feridos ligeiros após cedência do chão de estrutura onde decorria festa

Onze jovens ficaram esta sexta-feira feridos sem gravidade depois de ter cedido o chão da estrutura onde faziam uma pequena festa, no Parque da Cidade de Paredes, no distrito do Porto, disse fonte da proteção civil.

De acordo com o JN o acidente ocorreu durante a atuação de um DJ numa das tendas que servia de apoio ao torneio internacional de andebol "Paredes Handball Cup", no parque da cidade de Paredes. O jornal indica ainda que os 11 feridos ligeiros são atletas, dos quais quatro foram levados para o Hospital de São João, no Porto e os restantes para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

"O alerta foi dado, foram mobilizados os meios, havia 11 jovens feridos mas com ferimentos ligeiros", disse a fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

A mesma fonte adiantou que o alerta foi dado às 00:25 e no local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Paredes e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).