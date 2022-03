Papa lamenta "rios de sangue" e pede corredores humanitários

O papa Francisco lamentou este domingo os "rios de sangue e lágrimas" derramados na Ucrânia após a invasão russa e pediu o estabelecimento de corredores humanitários.

"Rios de sangue e lágrimas correm na Ucrânia, esta não é apenas uma operação militar, mas uma guerra que semeia morte, destruição e miséria", disse o papa Francisco, após a oração do Angelus, perante centenas de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano, com bandeiras ucranianas.

O papa pediu também que os ataques armados na Ucrânia cessem imediatamente, que o diálogo prevaleça e que o direito internacional seja respeitado naquele país, com o estabelecimento de "corredores humanitários reais" para ajudar as populações.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.