Papa encontrou-se em Lisboa com 15 jovens ucranianos

O Papa Francisco encontrou-se esta quinta-feira de manhã com um grupo de 15 jovens peregrinos da Ucrânia, na Nunciatura Apostólica, em Lisboa, onde decorre até domingo a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), divulgou a sala de imprensa da Santa Sé.

"Após ter ouvido as suas tocantes histórias, o Papa dirigiu algumas palavras aos jovens, expressando a sua proximidade, na dor e na oração", referiu a Santa Sé, adiantando que o grupo estava acompanhado de Denys Kolada, consultor para o diálogo com as organizações religiosas do Governo ucraniano.

Segundo a mesma fonte, "ao concluir o encontro, que durou cerca de 30 minutos, o Papa e os jovens recitaram juntos o Pai Nosso, com o pensamento voltado para a martirizada Ucrânia".

As tropas russas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

A ofensiva militar, amplamente condenada na comunidade internacional, foi justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia.

A ofensiva causou até agora a fuga de quase 15 milhões de pessoas -- internamente e para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados das Nações Unidas (ONU), que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945).

Atualmente, pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra mais de 8.000 civis mortos e cerca de 14.000 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

O Papa está desde quarta-feira em Lisboa, para presidir à JMJ, onde são esperadas até domingo mais de um milhão de pessoas, naquele que é considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, tem prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.