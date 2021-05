Pandemia deixou prevenção em pausa. "Já estamos a constatar um aumento de números de doença evitável"

Em 2020, foram convocadas menos 500 mil pessoas para rastreios oncológicos em Portugal como consequência da paragem, quase total, da atividade assistencial não urgente. Quem o garante é José Dinis, diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, em declarações recentes à Antena 1. Contudo, estes não foram os únicos efeitos negativos causados pela covid-19 - ainda no último ano, ficaram por fazer 151 mil cirurgias e cerca de 1,2 milhões de consultas, conforme mostram os dados do Portal da Transparência. "Com um melhor planeamento e alocação dos recursos teria sido possível manter [a atividade]", diz ao DN Ricardo Mexia, que lamenta a falta de articulação entre serviços de saúde durante a crise pandémica.

Para o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), não há dúvidas de que "uma parte importante da prevenção ficou por fazer e um dos aspetos particularmente importantes é a retoma das diversas atividades de rastreio", defende. José Dinis garantiu, em declarações à mesma rádio, que "no primeiro trimestre de 2021 assistiu-se a uma recuperação completamente espetacular" dos rastreios ao cancro, tendo já sido realizados mais exames de diagnóstico "do que em todo o ano de 2019". No entanto, afirma Ricardo Mexia, "já estamos a constatar um aumento de números de doença evitável".

O crescimento da prevenção, em que os rastreios para as mais variadas patologias se revestem de elevada importância, permite "identificar precocemente múltiplas doenças e intervir numa fase em que é muito mais fácil tratar". Não só ajuda a evitar o aparecimento de doença aguda, como tem impacto na sustentabilidade do SNS, que reduz os custos e alivia pressão dos centros de saúde e hospitais. "Uma aposta praticamente residual na prevenção compromete a sustentabilidade num sistema com custos em crescimento exponencial", assinala Mexia, que afirma ser "muito importante ter um planeamento integrado".

"Todo o sistema foi colocado sob enorme pressão e as insuficiências tornaram-se ainda mais transparentes. Temos um enorme défice de articulação entre os diversos níveis de cuidados", diz. Para recuperar o tempo perdido e evitar consequências mais gravosas para a saúde dos doentes, será necessário avaliar o que podia ter sido feito de forma diferente. Este será, aliás, o tema principal do webinar «Covid-19: É tempo de olhar em frente», promovido pelo DN/TSF com apoio da Abbvie no dia 1 de junho, às 18h. Ao longo de 40 minutos, Tamara Milagre (EVITA - Associação de Doentes), Ricardo Mexia (ANMSP) e Guilherme Macedo (Organização Mundial de Gastrenterologista) vão debater o futuro nos cuidados de saúde, reunindo recomendações sobre como tornar o sistema mais resiliente e mais bem preparado para eventuais novas crises pandémicas.

Este webinar, transmitido em direto nas redes sociais do DN e da TSF, antecede a nova edição da conferência Sustentabilidade em Saúde, a 15 de junho, e a que poderá assistir, também, via streaming nos mesmos canais digitais.