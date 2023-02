Palácio de Belém iluminado com as cores da bandeira ucraniana no dia 26 de fevereiro de 2022

O Palácio de Belém está desde as 18:00 desta sexta-feira, iluminado com as cores da bandeira da Ucrânia, azul e amarelo, para assinalar a passagem do primeiro ano da invasão russa, disse à agência Lusa fonte da Presidência da República.

De acordo com a mesma fonte, além da residência oficial do Presidente da República, o Palácio da Cidadela de Cascais, que também é tutelado pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, teve a bandeira da Ucrânia hasteada durante todo o dia ao lado das bandeiras de Portugal e da União Europeia.

Além do Palácio de Belém também a fachada principal da Assembleia da República está, desde quinta-feira à noite iluminada com as cores da Ucrânia, num gesto de solidariedade para com as vítimas da guerra que se iniciou há precisamente um ano.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de oito milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, pelo menos 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.