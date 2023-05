Os Silva estão preparados para a final do concurso europeu de literacia financeira

Francisco e José Miguel Silva, da Escola Básica e Secundária da Sobreira, em Paredes (arredores do Porto), não se conheciam, nem têm qualquer grau de parentesco, mas formaram uma dupla imbatível no concurso de literacia financeira, European Money Quiz, cuja final decorrerá em Bruxelas, nos dias 15 e 16 de maio.

Venceram a competição nacional, promovida pela Associação Portuguesa de Bancos (APB), acertando na totalidade das questões do jogo, em tempo recorde. E agora vão competir com os finalistas de 25 países, à conquista do título de campeões da Europa.

Francisco, com 13 anos, aluno do 8.º ano, e José Miguel com 15, aluno do 9.º, mostram-se descontraídos, quanto à viagem e ao resultado da competição que os esperam. Já foi assim quando participaram na final nacional.

"Nenhum de nós estava com aquela coisa de apontar para o 1.º lugar. Estávamos para dar o melhor e participar. Quando soubemos que vencemos, foi "ganhámos e pronto", cada um foi para as suas aulas. A mim, acho que ainda não me caiu a ficha", conta José.

Francisco, então, é o rosto da descontração. "Não me ralo com nada", afirma o próprio. "No início, nem queria participar, a minha mãe é que me obrigou. Depois passei e o Zé também. E depois ganhámos", disse, acrescentando: "Quando me inscrevi nem sabia que era para ir a Bruxelas". Conta que "ao longo do tempo [a iniciativa] foi ficando mais interessante" e que adquiriu conhecimentos sobre "como poupar dinheiro" e sobre "a inflação, que tem vindo a aumentar". "Já entendo mais da economia em Portugal", garante.

A jogar um quiz, com perguntas de escolha múltipla, no computador ou no telemóvel, através da aplicação Kahoot!, aprenderam "noções financeiras essenciais", sobre inflação, risco, poupança e gestão de orçamento e segurança online.

E disputaram o concurso, que se desenvolve em três fases, intraescolas, Final Nacional e a Finalíssima Europeia. Quando chegaram ao concurso nacional, os Silva funcionaram bem em dupla. "Havia respostas que eu não sabia e ele sabia, e ao contrário. Na maior parte das vezes, concordámos sempre. Acertámos 20 em 20", recorda José.

Ambos destacam a aprendizagem que a experiência promovida pela APB lhes proporcionou. "Aprendi a gerir o meu dinheiro e começo a sentir que tenho mais conhecimentos e que estou mais bem preparado", afirma José, indicando os conceitos sobre poupança como "maior exemplo prático". "Em vez de ter o dinheiro guardado, está investido. Já tinha o costume de poupar há bastantes anos e normalmente estava guardado no mealheiro, mas agora está em certificados de aforro, para ir dando rendimentos", conta, elogiando a iniciativa e considerando que esta até podia ser "melhorada". "Podiam começar uma versão mais leve para os 5.º e 6.º anos, de forma a não ser tão impactante e se começar a ganhar estes hábitos desde cedo", indica.

Nos últimos tempos, têm-se preparado para a próxima e última fase do concurso, treinando o jogo, com a orientação de Carlos Matias, professor de História e bibliotecário, responsável pela dinamização há vários anos do European Money Quiz na escola da Sobreira.

À pergunta se considera que se sentem preparados para serem campeões europeus, Francisco responde: "Acho que sim. Se não estivermos, não vale a pena ir". E José antecipa que "vai ser como aconteceu aqui em Portugal. Se ganharmos, ganhamos, se não, valeu pela experiência e pela aprendizagem".

Atento às respostas dos seus pupilos, o professor Carlos Matias ri e recorda o momento em que estes lhe comunicaram a vitória na fase anterior. "A situação foi muito estranha, porque eu estava sentado de um lado e eles do outro no computador. E no fim, eles disseram: "Professor já acabámos. Ganhámos". Disseram assim, descontraidamente e dali a 30 segundos já estavam na rua. Já tinham ido embora. Não houve festa, nem nada", descreve.

Sobre o próximo resultado, mostra-se positivo. "Uma coisa eu sei, eles não gostam de perder nem a feijões", afirma, evidenciando: "Para mim é satisfatório, depois destes anos de esforço, ter dois alunos empenhados e que são boas pessoas, que quando se metem nas coisas, as levam até ao fim". A viagem a Bruxelas inclui vários momentos extracompetição. José mostra-se entusiasmado com a visita ao WikiFin Lab, e Francisco com a ida ao Parlamento Europeu.

A prova europeia contempla um prémio de até três mil euros em dinheiro para a escola vencedora. O professor Carlos Matias indica que, caso vençam, gostaria de utilizar a verba no apetrechamento da biblioteca da escola da Sobreira, com mobiliário novo, principalmente cadeiras para substituir as atuais que se encontram em fim de vida. "Acho que é uma boa ideia. Estas cadeiras já estão em mau estado", concorda Francisco. José é da opinião que se gaste o prémio "em alguma coisa que seja proveitosa a longo prazo para a escola".

A Escola Básica e Secundária da Sobreira, em Paredes, venceu a competição em Portugal, entre as cerca de 40 (80 alunos apurados), de norte a sul do país, que foram à final no dia 22 de março. A iniciativa, que põe à prova os conhecimentos de literacia financeira dos jovens europeus entre os 13 e os 15 anos, foi criada pela Federação Bancária Europeia (EBF), em 2018. A APB, que é membro da EBF, associou-se pela sexta vez ao concurso que em Portugal já colocou mais de 11 mil alunos a jogar o quiz.

