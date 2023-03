Os momentos marcantes do dia da mulher

A tarde de convívio em homenagem às mulheres ficou marcada pela presença de Maria de Belém Roseira, antiga ministra da Saúde, que fez questão de estar presente no início da tertúlia organizada pelo DN, iniciativa marcada pelo debate aberto que convidava à discussão sobre os direitos das mulheres e os seus desafios para 2023.

Já no piso superior do Edifício dos Leões - Fundação Santander, em Lisboa, houve tempo para momentos de convívio, depois do debate, com um cocktail especial dedicado às mulheres de todo o mundo. Entre bebidas, petiscos, conversas e risos, todos os convidados deste evento juntaram-se para um último diálogo, na companhia da anfitriã, Rosália Amorim, e as restantes oradoras que fizeram parte do painel.

As convidadas deste evento receberam também uma rosa branca, marcando a encerramento oficial desta comemoração do Dia Internacional da Mulher.