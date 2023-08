Os discursos que o Papa preparou para Fátima e não leu

No quinto dia em Portugal, e penúltimo em Portugal, para cumprira a sua estada na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, o Papa Francisco chegou à Capelinha das Aparições em Fátima e acabou por não ler o que levava escrito. Falou de Maria, como mulher, e sobretudo como Mãe, brincando que em português se dizia "Maria segue apressada, apressada, porque é Mãe", "Mãe que acolheu todos e apontou para Jesus". Mas esta passagem não estava no discurso.

Aliás, poucas foram as frases que o Papa pronunciou e estavam no discurso oficial. Este foi, sem dúvida, a maior improvisação até agora. Não se sabe ainda porquê, nem a organização nem ele próprio explicaram este improviso, embora Francisco já o tenha feito antes, quando esteve em Cascais, no Scholas Ocurrentes, porque "estava com a vista cansada", na Missa de Acolhimento, para ouvir a multidão a dizer que na "Igreja há lugar para todos, todos, todos" e ontem.

O DN deixa aqui o discurso escrito preparado para ler na Oração do Terço em Fátima, onde esteve com 112 peregrinos com deficiência e reclusos, durante duas horas, e onde fala da "estrada para a grandeza, que é a pequenez", pedindo mesmo que se "apaixonem pela vida verdadeira". No discurso, o Papa agradecia a D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal, que lhe dirigiu algumas palavras.

Discurso do Papa

"Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Obrigado, D. José Ornelas, pelas suas palavras e, a vós todos, obrigado pela presença e a oração. Rezámos o terço, uma oração muito bela e vital; vital, porque nos põe em contacto com a vida de Jesus e de Maria. E meditámos os mistérios da alegria, que nos lembram que a Igreja não pode ser senão a casa da alegria.

A Capelinha onde nos encontramos constitui uma bela imagem da Igreja: acolhedora e sem portas; é um santuário a céu aberto no coração deste recinto que lembra um grande abraço materno. Assim seja na Igreja, que é mãe: portas abertas para todos a fim de facilitar o encontro com Deus; e lugar para todos, porque cada um é importante aos olhos do Senhor e de Nossa Senhora.

Encontramo-nos aqui, sob o seu olhar materno; aqui aonde vem tanta gente peregrina. A peregrinação é precisamente o traço mariano que liga os mistérios que rezámos. De facto, Maria recebe o anúncio da alegria - aquele «alegra-Te» (Lc 1, 28) - que Lhe muda a vida e, imediatamente, inicia uma peregrinação que se estende pelos mistérios sucessivos: vai a casa de Isabel, depois a Belém, em seguida ao templo de Jerusalém, aonde voltará por último para reencontrar Jesus.

Maria caminha, não fica parada. O mesmo faz ao longo da história, descendo até ao nosso meio, como aqui em Fátima, e convidando a pormo-nos em peregrinação não só com o corpo, mas sobretudo com a vida. Como? Avançando dia a dia com alegria e esperança, porque temos uma meta - o Céu -, e ao mesmo tempo com perseverança e paciência, porque a vida na terra não é um videojogo para entreter, mas um caminho a percorrer com coragem e constância.

Quero agradecer-vos, a vós que estais aqui e sabeis continuar em frente quer na doença quer na reclusão. Carregais a cruz, mas, com Deus, as vossas cruzes não terão por meta o nada, mas serão portas para a glória. É verdade! Porque, com Jesus, toda a cruz termina em ressurreição, toda a escuridão em luz e todo o abandono em comunhão. Obrigado! Obrigado porque sois testemunhas de que a vida vale mais que a saúde e que a alegria não vem das coisas que se possuem, mas do amor que se dá e recebe.

Maria está convosco. Ela realizou sonhos maiores do que aqueles que podia imaginar. Como? Não procurando o sucesso, o poder, a riqueza e as aparências mundanas, mas caminhando pelas sendas de Deus, pela estrada da verdadeira grandeza. E sabeis como se chama esta estrada para a grandeza? Chama-se pequenez, o caminho da pequenez. Deus escolhe sempre os pequenos, que para Ele são grandes; escolhe os simples e são eles que Lhe permitem realizar na história os seus grandes desígnios: como os discípulos no Evangelho, como as crianças aqui em Fátima. Deus prefere-os. E a pequenez que Deus ama sugere que nos mantenhamos afastados duma tentação perigosa: o perfecionismo. Parece que hoje não se pode ser nada menos do que perfeito; é preciso mostrar-se grande, eficiente e realizado. Qualquer fragilidade aparece como uma culpa, enquanto os modelos inculcados pela sociedade da imagem são sempre resplandecentes e rutilantes.

Mas estão maquilhados... E, por conseguinte, são falsos, porque a vida é feita de verdade e realidade, não de mentiras e aparências. E quem segue as aparências do mundo, permanece triste por dentro. Quantos jovens carregam, hoje, a aflição de não conseguir êxito, de lhe ter corrido mal, de serem SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ 8/2 inadequados e até errados; exteriormente procuram estar à altura, mostrar-se em forma, mas dentro o coração grita dor. Amigos, não nos deixemos contagiar pelo perfecionismo, não nos deixemos enganar por miragens, não nos tornemos discípulos das modas.

Apaixonemo-nos pela vida verdadeira, porque somos chamados a ser artistas da existência, não especialistas em fotos retocadas; chamados a colorir de sentido os dias que vivemos, não a envernizá-los com aparências. Ajudemo-nos a avançar juntos, de mãos dadas, com os pés assentes na terra e o olhar voltado para o céu. Pensemos que as fragilidades não são obstáculos intransponíveis, mas degraus para chegar mais alto, porque é precisamente através da nossa pequenez que Deus realiza grandes coisas. Tenhamos isto sempre presente: Jesus faz maravilhas com a pequenez.

Mais ainda: Ele identificou-se com os pequenos. Assim o diz o Evangelho: «Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes» (Mt 25, 40). E entre estes pequeninos estais vós, doentes e reclusos. Amigos, Jesus ama-vos até ao ponto de Se identificar convosco. E pede-vos para colaborardes com Ele, fazendo-vos intercessores. Mas como? Fátima ajuda-nos, pois é uma escola de intercessão. Os pastorinhos de Fátima tornaram-se grandes na intercessão, graças a um anjo que, um ano antes da vinda de Nossa Senhora, os instruiu. Apareceu-lhes dizendo: «Não tenhais medo!». Sempre que chega Deus, desaparecem os temores. Em seguida o anjo apresenta-se: «Sou o anjo da paz».

Onde está Deus, sempre há paz. Depois faz-lhes um pedido: «Rezai comigo». E ensina-lhes orações que não tinham em vista eles mesmos nem as próprias necessidades, como muitas vezes fazemos nós, mas eram orações de adoração e intercessão. Adoração a Deus e intercessão pelos outros. Então o anjo ajoelha-se com a fronte inclinada até ao chão e convida-os a rezar dizendo: «Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não Vos amam». E acrescenta: «Os Corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas».

Temos a certeza de que Deus ouve sempre as nossas orações; estas nunca são inúteis, mas sempre necessárias, porque a oração muda a história. O anjo da paz explica que as orações e os sacrifícios feitos com amor atraem a paz ao mundo. Eis as últimas palavras que dirige às crianças, quase confiando-lhes uma tarefa: «Consolai o vosso Deus».

Não precisamos só nós da consolação de Deus; também Ele pede para ser consolado por nós, porque sofre: sofre com o mal, as divisões, a falta de paz, e pede oração e amor. Que grande missão temos nós na história! Verdadeiramente não podemos considerar-nos inúteis; somos preciosos. Aquilo que vivemos e oferecemos pode transformar o mundo. Aqui está o coração palpitante e sempre atual da mensagem de Fátima. Em 1917, quando Nossa Senhora aparece precisamente no mês de agosto, diz uma coisa surpreendente. São-Lhe apresentados alguns doentes, e Ela interessa-Se por eles; mas imediatamente depois veem-Na assumir um aspeto sério e triste, como se estivesse a assinalar uma doença mais preocupante, e acrescenta: «Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas». Poderíamos esperar que Ela dissesse: há quem se perca, porque é mau, porque o mundo está torto, porque há pouca fé, porque existe ateísmo, relativismo... Mas não.

Nossa Senhora não faz estes discursos. É Mãe e não acusa ninguém, nem a sociedade; não critica nem Se lamenta; simplesmente Se preocupa, porque falta compaixão pelos que andam longe, porque não há quem reze e se ofereça a Deus por eles, porque escasseiam o amor e o zelo. Acolhamos hoje este convite à responsabilidade, convite a cuidarmos de quem não crê, não espera, não ama. E Deus cuidará de nós. Rezemos, porque Fátima é um ginásio de treino para a oração. Hoje, como aliás no tempo das Aparições, há guerra. Nossa Senhora pediu para rezar o terço pela paz. Fez o pedido, não como se fosse um favor, mas com apreensão materna: «Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra». Unamos os nossos corações, rezemos pela paz, continuemos a consagrar a Igreja e o mundo ao Coração Imaculado da nossa terna Mãe.

Oração a Maria

Maria, estamos aqui na vossa presença. Vós sois Mãe e cuidais de nós. Conheceis as nossas penas e as nossas canseiras. Nós levantamos o olhar para Vós, deixamo-nos envolver pelos vossos olhos e confiamo-nos ao vosso coração. Este não esteve isento de dúvidas e medos: sentistes temor, quando o anjo Vos visitou em Nazaré, apreensão quando não encontráveis alojamento em Belém, angústia quando perdestes Jesus no templo. Mas, nas provas, fostes corajosa e destemida: tudo confiastes a Deus, e respondestes ao temor com o amor, à apreensão com a solicitude, à angústia com o oferecimento. Nos momentos decisivos, nunca recuastes, antes tomáveis a iniciativa: solícita fostes ter com Isabel, nas bodas de Caná batestes ao coração de Jesus, no Cenáculo mantivestes unidos os discípulos. No calvário, uma espada traspassou-Vos a alma, mas Vós, mulher humilde e forte, iluminastes com a esperança pascal a noite do sofrimento. E agora olhai para nós, sofrei connosco e por nós.

O vosso coração é sensível aos nossos problemas. Lançamo-los no vosso regaço: tomai de novo a iniciativa por nós, nestes tempos atribulados pela injustiça e devastados pelas armas. Voltai o vosso olhar materno para a família humana, que perdeu o caminho da paz, perdeu o sentido da fraternidade e não reencontra o calor de casa. Intercedei pelo nosso mundo em perigo e tumulto, para que acolha a vida e rejeite a guerra, cuide dos que sofrem e salvaguarde a criação. Vimos a Vós, procuramos refúgio no vosso Coração Imaculado. Imploramos misericórdia, Mãe de misericórdia; paz, Rainha da Paz! Convertei os ânimos de quem alimenta ódio e fomenta conflitos, de quem pensa que a guerra resolva os problemas. Tocai o coração dos que andam afastados, de quem não tem a alegria de conhecer Deus. Amparai quem está sozinho, sustentai quem está doente, consolai quem está desanimado. Neste diálogo convosco, Rainha do santo Rosário, recordamos os vossos apelos maternos.

Viestes pedir oração e penitência. Quantas vezes, porém, nos deixamos atrair por outras coisas: preocupados com as nossas necessidades e distraídos por tantos interesses, mostramo-nos surdos aos vossos convites. Mas Vós amais-nos e não Vos cansais de nós. Continuai a recordar-nos que Deus merece o primeiro lugar. Ajudai-nos a converter-nos. Guardai a unidade na Igreja, quando é polarizada por ideologias, ferida pelos pecados dos seus filhos, tentada pelo mundanismo. Vós, pequenina, exaltastes as grandes coisas que o Senhor realizou em Vós; recordai-nos que a humildade e a mansidão são as chaves que abrem o escrinho do coração de Deus, permitindo que o seu Espírito Se derrame sobre o mundo.

Confortai os humildes e os simples, aqueles que creem, adoram, esperam e amam; encorajai-os na sua missão. Acendei em todos nós o zelo apostólico e tomai os jovens pela mão: fazei resplandecer neles o desejo de arriscar a vida por sonhos grandes e belos. Ó Maria, nós Vos amamos e confiamos em Vós. E agora de novo nos entregamos a Vós. Com coração de filhos, Vos consagramos as nossas vidas, todas as fibras do nosso ser, tudo o que temos e somos, para sempre. Nós Vos consagramos a Igreja e o mundo, especialmente os países em guerra. Alcançai-nos a paz. Vós, Virgem do Caminho, abri sendas onde parece que não há. Vós, que desatais os nós, desfazei os emaranhados do egoísmo e os laços do poder. Vós, que nunca Vos deixais vencer em generosidade, enchei-nos de ternura, colmai-nos de esperança e fazei-nos saborear a alegria que não passa, a alegria do Evangelho.

Amen."