Os ciclistas da Novo Nordisk mostram que é possível viver com diabetes e seguir sonhos

Logan Phippen e David Lozano fazem parte da Team Novo Nordisk, uma equipa composta exclusivamente por ciclistas com diabetes tipo 1. A Team Novo Nordisk foi criada em 2012 com o objetivo de educar, capacitar e inspirar todas as pessoas que vivem com diabetes tipo 1. Atualmente é composta por 18 atletas de 13 nacionalidades.

A diabetes tipo 1 é uma doença crónica em que há uma disfuncionalidade na produção de insulina. A insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas e que ajuda o açúcar que está presente na comida que consumimos a passar do sangue para as células. Na diabetes tipo 1, o corpo não consegue produzir qualquer insulina.

Segundo o último relatório do Observatório Nacional da Diabetes (OND), que reflete uma avaliação feita aos dados de 2019, 2020 e 2021, a prevalência estimada da doença na população entre os 20 e os 79 anos é de 14,1%, correspondendo a cerca de 1,1 milhões de pessoas nesta faixa etária.

David Lozano é natural de Espanha e começou a fazer ciclismo aos sete anos."Praticamente não me lembro da minha vida sem ciclismo", afirma o David Lozano em entrevista ao DN. O diagnóstico de diabetes chegou aos 22 anos quando começou a perder muito peso e a ter uma diminuiçã da visão do olho direito. "Nessa altura estava a perder muito peso e estava feliz porque como ciclistas queremos ser leves. Mas depois houve um momento em que estava na bicicleta e estava a ir contra as árvores porque estava a perder alguma visão. Fui a um oculista para arranjar uns óculos e foi-me feito o diagnóstico de diabetes no dia seguinte", conta.

Logan Phippen é natural do Utah, nos Estados Unidos, e quando o seu pai começou a pôr a Tour de France na televisão o interesse por ciclismo começou a crescer. "Isto é algo a que não se é muito exposto nos Estados Unidos, especialmente no fim dos anos 90, e ver estes heróis em bicicletas a subir montanhas foi muito cativante", diz o ciclista americano. Começou por correr com bicicletas de montanha e apenas aos 18 anos é que passou para as bicicletas de estrada. Uma semana depois de fazer 24 anos soube que tinha diabetes mas tinha a confiança de que os avanços médicos o iriam ajudar. "Este diagnóstico para mim foi um convite para uma nova vida. Foi um grande ajuste mas também foi o que me levou a seguir o meu sonho de infância de ser ciclista".

David assume que quando recebeu o diagnóstico se sentiu um pouco perdido por não saber se poderia continuar a seguir a paixão do ciclismo. O pai de David também tem diabetes e sempre teve alguma dificuldade em lidar com a doença. "Decidi que não queria viver a mesma vida que o meu pai e acho que provei a mim e aos meus colegas de equipa que podemos ter diabetes e continuar a lutar por aquilo que queremos", diz David. Quando soube da Team Novo Nordisk e da forma como estes seguem os seus atletas, sentiu a motivação para perceber como a comida e a medicação afetavam o seu corpo.

Logan Phippen foi conhecendo a Team Novo Nordisk em outras competições em que esteve presente e começou a pensar em como deveria ser bom correr com equipamentos que permitem medir a glucose durante as. No verão a seguir a ser diagnosticado, o ciclista americano começou logo a treinar para poder voltar à estrada, e consegiu entrar na Team Novo Nordisk. "Temos acesso a toda esta tecnologia e é um ambiente muito bom de se estar. Além de toda a informação que temos ao nosso dispor para ajudar a gerir a nossa condição médica", afirma Logan.

Enquanto estão a correr, têm acesso aos níveis de glucose em tempo real e conseguem ter o nível de açúcar no sangue controlado a todos os momentos. "Sentimo-nos muito mais seguros porque podemos ter sempre as mãos a conduzir a bicicleta e manter o foco na prova. Hoje em dia, adaptamos a nossa diabetes e não somos diabéticos, somos ciclistas", afirma David Lozano.

Ambos os ciclistas concordam que há dias melhores e piores mas que o seu treino não lhes deixa espaço para erros. "O mais assustador é se estivermos a ir muito rápido a descer numa ladeira enquanto chove, a diabetes é o menor dos nossos problemas", afirma David Lozano.

O cineasta dinamarquês Peter Alsted acompanhou, durante o ano de 2021, ciclistas, médicos, nutricionistas, mecânicos e pilotos de apoio durante todos os momentos de preparação e realização de provas. Deste acompanhamento resultou o documentário Ride For Your L1fe.

