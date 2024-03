"Os bombeiros são sempre empurrados para um pano escuro, as Finanças. Não há dinheiro"

Presidente da Liga dos Bombeiros alerta governo e parlamento para a falta de financiamento das corporações e admite que algumas correm risco de sobrevivência. Pede planos de investimento plurianuais, como têm a PSP e a GNR, e "contrato programa com o governo, com direitos e deveres, com responsabilidades de ambos os lados".