Um dos assuntos do momento são as medidas do governo no âmbito habitação. O que pensa dessas medidas, na perspetiva de alguém que apresentou uma tese de doutoramento sobre habitação.

Eu estudei o tema da habitação há cerca de 15 anos e, já na altura, se indicava que o tema da habitação iria voltar a estar na agenda. Os textos académicos já indicavam isso, que o problema da habitação iria ressurgir e era importante olhar para ele com uma dinâmica diferente do que aquela que estava a ser apresentada. Acho que em termos daquilo que são as dinâmicas destas medidas do governo, o problema também está um pouco aí. Ou seja, em que sentido é que nós estamos a sentir que estas medidas são contemporâneas, estão de acordo com aquilo que são as necessidades e que não seja apenas uma repetição de estratégias do passado que se estão a replicar com um envelope financeiro e com medidas diretas.

Na sua opinião, que medidas poderiam ter sido tomadas?

Estas medidas de habitação estão muito focadas no âmbito jurídico e estão muito focadas naquilo que é basicamente um documento legislativo. Não é acompanhado por um conjunto de medidas que sejam mais complementares. O que estamos a ver na discussão é se uma casa é ou não é devoluta, qual é o critério de segunda casa, mudanças de função, como é que elas registam, o que é que é constitucional ou inconstitucional, o que é legal e o que não é legal. Naquilo que são as tendências dos países mais desenvolvidos, nós vemos novas estratégias, que são muito diferentes e que são muito exigentes, novas formas de residência, colivings, as pessoas voltam a olhar para a cooperativa e novas formas de viver espaços diferentes.