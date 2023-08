A Organização do Meo Sudoeste diz que o festival não está em risco, apesar do incêndio que deflagra desde sábado no concelho de Odemira, onde fica a localidade de Zambujeira do Mar, que vai receber o evento entre quarta-feira e domingo.

"Está tudo controlado e vai decorrer em tranquilidade. Vamos fazer uma grande 25.ª edição. Vai tudo correr bem. O fogo está a deslocar-se para sul, estamos muito longe do foco do incêndio, a cerca de 20 quilómetros. Temos segurança privada, GNR, está tudo controlado", afirmou o promotor Luís Montez à SIC, apesar de ser visível a partir do recinto uma grande nuvem de fumo.

O fogo que começou no sábado na localidade de São Teotónio ameaça agora a localidade de São Miguel. A situação do incêndio de Odemira agravou-se e é considerada crítica, tendo sido ativado o plano municipal de emergência.

1400 pessoas e 125 animais tiveram de ser deslocados, num total de 19 localidades evacuadas, sendo que 22 pessoas receberam assistência médica, todas em "situações de menor gravidade", explicou o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro. Destas 22 pessoas, quatro (três bombeiros e um civil) foram atendidas em contexto hospitalar e 18 (14 bombeiros e quatro civis) foram assistidas no local.

O incêndio tem duas frentes ativas, em Odemira e Odeceixe, e chegaram a estar a combatê-lo 13 meios aéreos. Segundo José Ribeiro, o combate às chamas tem sido feito em "condições muito difíceis", devido à rotação e à intensidade do vento.

A Proteção Civil espera "que durante a noite as condições sejam mais favoráveis" ao combate e prevê que os meios no terreno venham a ser reforçados nas próximas horas.

Mais a norte, em Leiria, ontem ao início da noite estavam quase 400 bombeiros e nove meios aéreos a combater dois fogos no concelho, em Caranguejeira e no Arrabal, sendo que o primeiro é aquele que causa mais preocupação. O presidente da autarquia leiriense, Gonçalo Lopes, lamentou a insuficiência de meios.

O fogo em Leiria obrigou ao corte da A1 nos dois sentidos em Leiria e Torres Novas. O IC2 e A8 são as vias alternativas.

Ontem ao final do dia causavam também grande preocupação um incêndio em Grândola.