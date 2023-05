Ordem para marcação de faltas injustificadas? "Não é verdade"

O ministro da Educação, João Costa respondeu esta tarde às acusações da Fenprof, rejeitando que alguma vez tenha dado instruções para a marcação de faltas injustificadas aos professores em greve.

"O único comentário que tenho a fazer é que não é verdade que o Ministério da Educação tenha dado alguma instrução, como é óbvio, para se marcar faltas a professores em greve", afirmou o ministro, garantindo que o governo "respeita o direito à greve e, portanto, nada disso foi dito, nada disso está em causa".

"O que está aqui em causa é se houve ou não houve processos disciplinares e de faltas injustificadas a professores que estavam em greve", sublinhou o governante, detalhando que "aquilo que foi dito foi que aquela era uma reunião negocial sobre outra matéria porque não era o espaço para estar a avaliar da legalidade ou a ilegalidade dos processos".

"As coisas correm normalmente na justiça, há instâncias de recurso, há tudo o que se pode fazer [e] o que está aqui em causa é saber se as faltas são a serviços mínimos convocados ou se é apenas a greve que está a ser feita", afirmou.

"Obviamente que se houver algum processo de falta injustificada no mero exercício do direito à greve, estamos perante uma irregularidade e que tem de ser corrigida", vincou.

Questionado em Bruxelas sobre se se mantém disponível para o diálogo, e se não sente a sua posição negocial enfraquecida, o ministro afirmou que, pelo contrário, houve até vários avanços já feitos em matérias que estão a ser legisladas, importantes para a transformação da vida dos professores. E deu o exeplo do combate à precariedade e da redução das distâncias nas colocações.

Para João Costa, o diálogo nem sempre tem levado aos resultados que as duas partes querem, mas uma negociação passa exatamente por isso: "É melhor um mau acordo do que a ausência de acordo, ou é melhor termos soluções em que nos aproximamos uns dos outros do que ficarmos com posições de intransigência."